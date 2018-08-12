AI智慧校園 科幻電影成真

2018年08月12日 04:10 中國時報 許素惠 、 陳淑娥 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

弘光科大副教授張怡君(中)與學生研發手機無感自動報到系統，省去上課點名時間。（陳淑娥攝）

弘光科大師生研發手機無感自動報到系統，系統會擷取學生課表十分便利。（陳淑娥攝）

「嗶嗶嗶…」警示系統發出聲響，保全機器人提醒有可疑人物進出，應用軟體則將行經處的人事物全部記錄儲存，甚至辨識出人臉。過去的科幻電影情節，如今成為國立雲林科技大學智慧校園一環，無人保全、無人割草機已不稀奇，無人機護送夜歸女學生與巡檢校園等智慧管理上線，建構出充滿科技感的校園。

有句廣告詞說「科技始終來自於人性」，具有研發能力的大學校園，智慧科技的運用層面愈來愈生活化。雲科大校園廣達58公頃，總務管理等相關費用龐大，校方推動智能節能減碳計畫，師生靈機一動設計APP鍵入割草機，透過雲端監控設定割除範圍，自行前進、轉彎、不重複割過的草地。

無人機護送女學生

為進一步守護校園安全，保全APP應運而生，目前已具有機械人雛型，不久後可完全取代真人，至於無人機空中保全從高空巡檢各校舍是否有破損、遇可疑人物會跟隨監控，並向控管端發出訊號，安撫並充當保鏢護送夜歸女師生回家。

手機自動報到系統

弘光科技大學資工系學生在副教授張怡君指導下，花了近1年研發「智慧校園自動點名－具個人化課堂無感點名系統」，經一學期測試已可穩定使用，學生手機下載APP軟體，即可「無感」完成點名，且完全不漏點，老師不用再花時間一一唱名。

智慧型輔助科技研究所一年級學生黃德耀說，念大學時看老師拿紙本一一唱名得花10分鐘，非常浪費時間，他選定應用iBeacon室內微定位技術，與3位同學一起研發無感點名系統；開啟軟體後，學生輸入帳號密碼，系統會自動取得課表、教室地點、課程時間，只要學生上課時間在教室，系統會自動執行點名。

圖書館全自助服務

國立政大附中校長陳啟東說，多年來推動「智慧校園」，最著名的是無人圖書館，除最常見的自動燈光感應系統，學生可以自己使用機器辦理借還書，且每本書上都有條碼，針對學校替國中、高中部學生各選的30本必讀讀物，讀完後掃描條碼，進入線上系統回答問題即可完成認證，相當方便。

(中國時報)