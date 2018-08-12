活在楚門世界 個人舉止全都錄

2018年08月12日 04:10 中國時報 許素惠

隨著科技日新月異，AI的問世，勢必讓監控更為嚴密，未來的每個人都可能像電影《楚門的世界》主人翁楚門一樣，一舉一動都在鏡頭監視中，又像曾轟動一時的電影《全民公敵》情節，個人舉止全被瞭如指掌，如何兼顧智慧生活與個資隱私，政府與民間應趁早討論研擬更細緻的執行辦法。

智能科技固然為人類生活帶來前所未有的便利，但街頭巷尾林立的監視器，甚至藏於無形的雲端監控，在在讓每個人的舉手投足，都像楚門一樣「全都錄」，連入鏡的路人甲都能迅速被辨識出身分，宛如穿著新衣的國王般赤裸。

截至目前，未有限縮的AI發展，到底合不合法？專家擎著科技發展大旗，警方甚至人民也會以治安維護為藉口，就像《全民公敵》中以打擊犯罪要讓監聽完全合法不受限制，冠冕堂皇的理由背後，卻隱藏著對基本人權的嚴重侵害。

在隱私個資抬頭的當下，除非有確切證據證實涉及犯罪行為，否則若當事人追究，人臉辨識恐難逃侵犯隱私權的刑責，遑論警方僅依據行政命令層級的設置要點、注意事項即設立的路口監視器，更是於法無據。

憲法保障人民有居住及遷徙自由，憲法對於人身自由及權利的保護，也包括隱私權在內。智慧管理和人權保護一樣重要，如何取得平衡，需要各界集思廣益，深入討論後激盪出一套更為細膩的辦法，若能透過立法確立法律定位，更方便各界依循，也能杜絕向單邊傾斜、顧此失彼的疑慮。

(中國時報)