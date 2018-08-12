科技過猶不及 隱私不易兼顧

2018年08月12日 04:10 中國時報 許素惠 、 曹婷婷 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

國內智慧科技發展漸趨成熟，雲林科技大學教授鄭秦亦表示，未來更上一層樓的技術是將影像系統融入照明，讓路燈就有監視功能。但物極必反，考量隱私個資等問題，也可能自發性限縮進一步發展更精確的辨認功能。

鄭秦亦指出，雲科大啟用不久的產學大樓內，建置最新的輪框無人工廠，有別產業界泰半單機作業的現況，輪框無人工廠整合機械手臂、影像控制等技術，不但是產業DEMO的設計基地，也是智能產業教學場域。

鄭秦亦預測，路燈融入影像監控是下一波智慧校園與智慧城市趨勢，然而精準的人臉辨識功能，會衍生個人隱私被侵犯的問題，未來可能以個人特徵做為辨認資料主體、人臉辨認影像只當輔助之用，讓智慧科技合法合理被應用。

長榮大學大眾傳播系助理教授張瑛玿指出，智慧校園透過大數據收集學生資料，誰掌控這些資訊，學生畢業後資料封存在哪？若被有心人擷取使用，會是什麼情形？她說，台灣都是先推政策，卻不先想規範，智慧校園的便利前提是使用資訊也合宜，才能讓人放心。 她舉例，某些幼兒園開誠布公，讓家長可透過監視器了解孩子在校園上課情形，但嬰幼兒人格尚未成熟，爭議較小，同樣邏輯卻未必適合套用在已能獨立思考的大學生身上。

智慧校園已是不可擋的趨勢，但資訊取得便利，相對也反映出隱私不易兼顧的盲點，成為兩難。律師許世烜指出，學校負責掌控隱私的人必須具備法治素養，學生本身也同時要有自我意識，學會保護隱私。

許世烜指出，多數人對個資認識不多，隨著《個資法》上路後，導致某些機關團體面對不想處理或對外公開的事，會過度保護個資，形成矯枉過正現象，過猶不及其實都不妥，因此兼顧智慧科技發展應用與隱私，最重要的前提在於掌控個資者必須具備法治觀念與隱私意識，學校也要落實法治教育。

美國校園槍擊事件頻傳，面對更改槍枝法令困難重重，越來越多美國學校轉而尋求人臉辨識等AI安控技術。專家提醒，監控公司出售尚處實驗階段的安全監控系統，只是迎合社群領導人對襲擊事件的恐懼心理。這類人臉辨識系統的效果到底如何，還無法驗證。

(中國時報)