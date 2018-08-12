科技過猶不及 隱私不易兼顧

台中市推動智慧校園，在國中小建置數位學習教室，學生們透過軟硬體學習，提高自主參與。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國內智慧科技發展漸趨成熟，雲林科技大學教授鄭秦亦表示，未來更上一層樓的技術是將影像系統融入照明，讓路燈就有監視功能。但物極必反，考量隱私個資等問題，也可能自發性限縮進一步發展更精確的辨認功能。

鄭秦亦指出，雲科大啟用不久的產學大樓內，建置最新的輪框無人工廠，有別產業界泰半單機作業的現況，輪框無人工廠整合機械手臂、影像控制等技術，不但是產業DEMO的設計基地，也是智能產業教學場域。

鄭秦亦預測，路燈融入影像監控是下一波智慧校園與智慧城市趨勢，然而精準的人臉辨識功能，會衍生個人隱私被侵犯的問題，未來可能以個人特徵做為辨認資料主體、人臉辨認影像只當輔助之用，讓智慧科技合法合理被應用。

長榮大學大眾傳播系助理教授張瑛玿指出，智慧校園透過大數據收集學生資料，誰掌控這些資訊，學生畢業後資料封存在哪？若被有心人擷取使用，會是什麼情形？她說，台灣都是先推政策，卻不先想規範，智慧校園的便利前提是使用資訊也合宜，才能讓人放心。　她舉例，某些幼兒園開誠布公，讓家長可透過監視器了解孩子在校園上課情形，但嬰幼兒人格尚未成熟，爭議較小，同樣邏輯卻未必適合套用在已能獨立思考的大學生身上。

智慧校園已是不可擋的趨勢，但資訊取得便利，相對也反映出隱私不易兼顧的盲點，成為兩難。律師許世烜指出，學校負責掌控隱私的人必須具備法治素養，學生本身也同時要有自我意識，學會保護隱私。

許世烜指出，多數人對個資認識不多，隨著《個資法》上路後，導致某些機關團體面對不想處理或對外公開的事，會過度保護個資，形成矯枉過正現象，過猶不及其實都不妥，因此兼顧智慧科技發展應用與隱私，最重要的前提在於掌控個資者必須具備法治觀念與隱私意識，學校也要落實法治教育。

美國校園槍擊事件頻傳，面對更改槍枝法令困難重重，越來越多美國學校轉而尋求人臉辨識等AI安控技術。專家提醒，監控公司出售尚處實驗階段的安全監控系統，只是迎合社群領導人對襲擊事件的恐懼心理。這類人臉辨識系統的效果到底如何，還無法驗證。

(中國時報)

活在楚門世界 個人舉止全都錄 指靜脈辨識 接受度高又便利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。