指靜脈辨識 接受度高又便利

2018年08月12日 04:10 中國時報 張潼 、呂筱蟬、 廖肇祥 、 林欣儀 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

智慧校園系統提供師生更便利、新潮的校園環境，但指紋或臉部辨識系統、安全手環等，也同時引發侵犯隱私權的憂慮，學生反應兩極化。

北市中崙高中原被列入試辦人臉辨識點名系統，學生陳威綸對此持正面態度認為，此舉可以管理校外人士進出入校園，能保障師生安全，為此捨棄一些便利，他個人可以接受；但學生陳瀅真則擔心因攸關個人隱私，況且校園安全是否真的危險到需採用人臉辨識，市府試辦前應先和家長、學生充分討論，不該急著推動上路。

中原大學使用生物辨識技術提高門禁管控與校園安全，目前實施方式包括圖書館及學生宿舍，例如有夜間進出需求者，只要經過學生家長簽署同意書後，即可使用指靜脈辨識作為門禁管控。

學生張智維表示，這類生物辨識掌控系統，讓校園更加安全，也避免忘記帶鑰匙出門。

暨南國際大學約5年前建置指紋辨識機，學生普遍反映不錯，認為比刷卡方便，即使忘記帶晶片卡也不用擔心。前學生會長蕭維毅表示，學校在新生入學時，即要求新生登錄指紋資料，建置指紋資料庫後，只要在感應區域按個幾秒，就能打開宿舍門，大多數同學都認為很方便。

他指出，雖有少數同學可能登錄指紋時，因手指與掃描機不夠密合，進出宿舍掃描指紋時容易辨識失敗，但一般重複幾次就能成功，若仍無法辨識，可向學務處宿舍管理組申請重新設定。校方也說，未曾有學生申訴擔心個資隱私外洩，多數對於此措施表示肯定。

因應數位時代，台中市教育局推動智慧校園，目前針對烏日區烏日國小、霧峰區光正國小及潭子區潭秀國中打造智慧學習教室，光正國小更首創「電子畢業證書」，未來不必再擔心畢業證書破損或遺失。

(中國時報)