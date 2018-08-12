人臉辨識點名 北市試辦喊卡

2018年08月12日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府日前規畫在北一女、和平、百齡及中崙等4所高中試辦「智慧點名」系統，除了刷卡還研擬導入「人臉辨識」技術，師生與家長憂心學生隱私權受嚴重侵害，北市教育局聲稱會再和校方、師生溝通，但因已引發軒然大波，最後緊急喊卡。

北市大力推動智慧城市，向經濟部工業局申請「智慧台北」公宅與校園生活應用推動計畫，教育局因應108年新課綱上路，學生需跨班上選修課，為減少老師點名浪費時間，預計9月在北一女、和平、百齡、中崙等4校試辦「人臉辨識」智慧點名，初估施作預算2500萬元，工業局與廠商各負擔60％與40％。

但被「點名」試辦的學校紛表不贊同， 北一女中教務主任蔡愉玲說，人臉辨識系統很麻煩，就像進出海關一樣慢，目前僅規畫刷卡；和平高中校長陳智源認為，除非政府法令規範哪些情境可導入人臉辨識，否則校園並不需要；中崙高中校長孫明峯指出，實施人臉辨識還有一段路要走；百齡高中總務主任湯一嵐則直言沒有此規畫。

市議員李慶鋒更質疑，據教育局計畫內容，都指出人臉辨識涉及家長和少數人對於隱私權的顧忌，所以需再溝通，「既然都知道有疑慮，為何還要推動？況且這不僅是少數人的隱私權，而是所有人」。

教育局長曾燦金面對試辦人臉辨識的質疑，先是持保留態度，表示將與校方溝通，但最後因引發家長與學生強烈反彈後，教育局改口強調，經與試辦學校評估後不予採用，未來將採用刷卡等無個資安全疑義的方式實施點名。

(中國時報)