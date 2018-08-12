人臉辨識點名 北市試辦喊卡

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市政府日前規畫在北一女、和平、百齡及中崙等4所高中試辦「智慧點名」系統，除了刷卡還研擬導入「人臉辨識」技術，師生與家長憂心學生隱私權受嚴重侵害，北市教育局聲稱會再和校方、師生溝通，但因已引發軒然大波，最後緊急喊卡。

北市大力推動智慧城市，向經濟部工業局申請「智慧台北」公宅與校園生活應用推動計畫，教育局因應108年新課綱上路，學生需跨班上選修課，為減少老師點名浪費時間，預計9月在北一女、和平、百齡、中崙等4校試辦「人臉辨識」智慧點名，初估施作預算2500萬元，工業局與廠商各負擔60％與40％。

但被「點名」試辦的學校紛表不贊同， 北一女中教務主任蔡愉玲說，人臉辨識系統很麻煩，就像進出海關一樣慢，目前僅規畫刷卡；和平高中校長陳智源認為，除非政府法令規範哪些情境可導入人臉辨識，否則校園並不需要；中崙高中校長孫明峯指出，實施人臉辨識還有一段路要走；百齡高中總務主任湯一嵐則直言沒有此規畫。

市議員李慶鋒更質疑，據教育局計畫內容，都指出人臉辨識涉及家長和少數人對於隱私權的顧忌，所以需再溝通，「既然都知道有疑慮，為何還要推動？況且這不僅是少數人的隱私權，而是所有人」。

教育局長曾燦金面對試辦人臉辨識的質疑，先是持保留態度，表示將與校方溝通，但最後因引發家長與學生強烈反彈後，教育局改口強調，經與試辦學校評估後不予採用，未來將採用刷卡等無個資安全疑義的方式實施點名。

(中國時報)

指靜脈辨識 接受度高又便利 數位帳戶 開源節流小資最愛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。