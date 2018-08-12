保肝全壘打2.0 消滅B肝C肝

2018年08月12日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

「肝」不苦了！肝病病友於二月攻頂玉山；右上圖為病友在登頂後，秀出手術疤痕。左起為病友何清全、何佳洲、鄒寶霖。（圖：肝基會提供）

肝病防治學術基金會昨日歡慶24周年生日，董事長許金川表示，台灣曾經每5個成人就有1位是B肝帶原者，經由多年全面推動新生兒B肝疫苗注射及各方的努力，大約減少了75萬帶原者，兒童的B肝帶原率更從10.5％下降至1％以下，今年首創「保肝全壘打2.0」服務，將過去抽血、超音波兩階段合而為一，盼能提升B、C肝的追蹤率及治療率。

兒童B肝帶原率低於1％

肝基會昨日邀請長期共同參與保肝、護肝各界的好朋友們一同來慶生，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前行政院長張善政均出席共襄盛舉，現場冠蓋雲集。

肝基會執行長楊培銘教授表示，很多病友很早以前就得到B肝、C肝，在不知情的情況下演變成肝硬化，甚至肝癌，今年創立的「保肝全壘打2.0」服務，將先以雲、嘉、南為目標，派遣醫師下鄉，協助B、C肝病友得到篩檢、衛教、追蹤及治療的「一條龍」醫療協助。

肝基會過去舉辦超過650場篩檢、超過1000場衛教活動；楊培銘出，如今的技術能讓B肝得到控制，而C肝口服新藥也能帶來95～98％的治癒率，鼓勵病友不要以為人生已經黑暗，應勇於接受治療。

提供一條龍醫療服務

今年二月挑戰玉山攻頂的鄒寶霖就是其中一個例子。現年60歲的他，在大學期間就發現自己是B肝帶原者。30年後爆發猛爆性肝炎，鄒寶霖的肝臟迅速衰竭，只好飛往國外換肝。他表示，越早意識到自己的病情，對個人、社會就越有幫助。登山那天風大霧大，但病友們到了山頂便發現霧後有竟露出陽光，這就是重生的感動。

對於病友登山舉動，馬英九前總統感到十分佩服，他表示，自己也曾攻頂玉山，一到山上便恨不得有一台直升機把他接下山。曾罹患肝炎的他，每天積極運動，也鼓勵民眾多重視肝臟健康。

病友攻玉山感受重生

許金川強調，醫生為病人而存在，肝基會未來計畫創建肝病醫學中心，以肝病為出發點提供治療，盼將病人朋友化、朋友親人化，達到視病猶親的核心價值。

(中國時報)