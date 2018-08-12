英國豬肉 即日起開放進口

2018年08月12日 04:10 中國時報 廖德修 、 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）昨證實，經濟部、衛福部、農委會日前開會通過，自今年8月6日起開放英國豬肉進口。這是依據WTO國際貿易規範、食品衛生及動物檢疫相關規定，審查後通過英方申請案。英國在台辦事處表示，很高興台灣開放英國豬肉進口，這是台英貿易關係更為強化的展現。

量販家樂福和愛買、超市全聯福利中心皆以提供國產豬肉為大宗，占比超過9成以上，部分可見日、荷等進口豬肉，對於英國豬肉開放進口，各業者昨表示目前尚無引進計畫。

防檢局副局長施泰華表示，我國自2002年加入世界貿易組織（WTO）後，須依規定評估開放農產品進口；外國豬肉是依《食品衛生及動物檢疫輸入規定》辦理，由農委會及衛福部共同審查，再報經濟部決定。

施泰華說，英方早於2004年向我方申請，後因口蹄疫而暫緩。等到疫情撲滅，我方風險評估小組於2010年公告英國為非疫區。接著英方提供補充資料供審查，2017年我方認為已符合規範，同年10月衛福部食藥署會同防檢局，派員前往英國實地查驗屠宰場等相關設施，回國後報請經濟部同意，遂於8月6日開放英國豬肉進口。

防檢局統計，目前每年進口豬肉約6至8萬噸，占國內消費市場13％，多用於加工。國產生鮮豬肉則占87％，可見國人偏好生鮮豬肉。開放英豬應該只會影響各進口國的市場占比，對國內養豬業衝擊不大。

全聯賣場的國產豬占比超過9成以上，也販賣日本鹿耳島白豬、荷蘭進口豬頸花肉，目前尚無規畫引進英國豬肉；家樂福店內都賣國產豬肉，認為英國豬肉進口後對國產豬肉銷售影響不大，未來是否引進英國豬肉會再評估；愛買則表示暫無引進計畫。

有通路業者認為豬肉會因飼養，與屠宰方式有異導致味道不同，有些進口豬肉味道較重、價格也較高，國人接受度不大。

曾在國外留學3年的讀者蔡先生，目前因工作在倫敦出差，他說英國以羊肉和牛肉為主，豬肉並不多，他認為英國豬肉沒台灣的好吃，若要買會選國產豬肉。

(中國時報)