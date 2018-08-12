勇敢治療 病友逆轉黑白人生

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中國時報
林周義／台北報導

今年39歲的何佳洲，一出生就有B肝帶原，29歲那年得了肝硬化，但應酬時免不了喝酒，3年後因胃口不好，也提不起勁就醫，才發現自己罹患肝癌。幸運的是，同是帶原者的弟弟，經檢查發現已自然痊癒，將肝臟捐給他，換肝後，他開始運動，不像從前追求速度，懂得珍惜自己的身體，當個愛肝人。

何佳洲說，知道自己是B肝帶原，由於這在同學間並不罕見，他也沒放在心上，29歲那年得了肝硬化，開始與藥物為伍，但應酬仍免不了喝酒，後來在身上發現2公分大腫瘤，確診是肝癌。

何佳洲在得知罹癌後，還為自己打氣說，「獨臂刀王少了一隻臂膀，照樣可以行俠江湖、稱霸武林」。幸運的是，同是帶原者的弟弟，經檢查已自然痊癒，將肝臟捐給他，讓自己的人生恢復色彩。他以自身例子提醒民眾，帶原人生不能只看數字，要定期照超音波，才能掌握肝的心聲。

56歲的林錦堂，早在13歲時肝指數就超標，因黃疸導致皮膚和眼白呈現黃色，後來確診為C型肝炎，他毫不猶豫，踏上治療之路，但治療的過程並不好受，所有副作用幾乎都出現，包括皮膚癢、起疹子、掉髮等等，甚至體重也減輕15公斤，可惜的是，兩次治療都以「敗戰收場」。

直到兩年前，C肝口服新藥研發上市，林錦堂開始接受新藥治療，一個月後的檢查，發現病毒已消失，半年後也沒有測出病毒，一年後，醫生正式宣布他從「肝炎大學」畢業。

去年初，健保署已將C肝口服新藥納入給付，肝基會執行長楊培銘表示，口服新藥的副作用不高，在少數患者中可能出現倦怠、頭痛或腸胃不適，但治癒率高達95～98％，不管是肝硬化或肝癌，都能得到很好的控制，如今肝臟移植技術也已成熟，鼓勵病友勇敢治療，逆轉黑白人生。

(中國時報)

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