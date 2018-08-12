男遊台返日 染超級細菌死亡

2018年08月12日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 魏怡嘉 ／東京．台北連線報導 ／東京．台北連線報導

日本靜岡市立靜岡醫院10日公布，院內4名感染「抗藥性鮑氏不動桿菌（MDRA）」的患者中有兩人死亡。最早發病的是自台灣旅遊患病返日住院治療的78歲男病患，同時期住院的3名患者也遭感染。

《靜岡新聞》報導，1名在台灣旅遊時發燒住院的78歲男性，5月初自台灣的醫院轉院至靜岡醫院治療，檢查時發現他感染了MDRA。與他同一間加護病房的住院病患中，81歲患肺炎、腎衰竭的女病患，以及另80多歲和30多歲的男病患也被感染。

81歲女性7月下旬已因MDRA引發的肺炎死亡。78歲男性治療後雖呈陰性反應，但因肺炎引發敗血症而於8月6日死亡。80多歲女性並未發病，但處於似帶原者的狀態，30多歲男性呈陰性反應，兩人目前仍在醫院接受治療。

院方從兩名死亡病患用過的抽痰器開關中檢測出MDRA，專家認為，「很難判斷這是否為感染的原因」。MDRA主要因接觸感染，故院方表示，「可能是員工的預防對策做得不好」，故已嚴格要求醫療人員消毒手，並針對曾赴海外的病患提高警覺。

日本鹿兒島大學醫院8月3日曾發生院內集體感染MDRA，15名感染患者中，有8名住院病患死亡。日本國立感染症（傳染病）研究所指出，2008年曾發生福岡大學醫院等集體感染MDRA病例，2014年8月日本全國也發生過，靜岡縣2015年也有1起病例。

報導中指出，MDRA通常是無害的，但會在免疫力低的人之間流行，引起肺炎等。此菌不會因空氣感染，而是通過汙染的醫療器具和醫療人員的手傳染的。MDRA是用抗生物質治療也無效的細菌，可能從海外流入日本。

針對日媒報導日本一名男子5月初到台灣旅遊時，因肺炎住院疑染超級細菌「鮑氏不動桿菌」，回日本後雖轉陰性但仍死亡一事。疾管署副署長羅一鈞表示，「鮑氏不動桿菌」需要水、潮溼的環境才能生存，除非病患出院後仍帶著導尿管或是中央靜脈注射管，否則此菌存於人體皮膚跨海傳播的可能性是非常低的。

羅一鈞強調，依規定醫療院所發生超級細菌群聚感染需通報，但目前疾管署並未接到國內相關的通報，而日本方面亦未向我國表達此事。

(中國時報)