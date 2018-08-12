疾管署提供離線軟體 管控疫苗

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中國時報
／綜合報導

新北市三重區衛生所因銷毀1萬多劑流感疫苗並造假數據，遭監察院提案糾正，意外爆出了全台還有29萬5000劑流感疫苗下落不明，對此台北、桃園、台中、台南等四都均表示在掌控中，但高雄市衛生局疾管處長潘炤穎卻表示，目前沒有辦法回答這個問題，「因為已經到了監察院調查的階段」。

新北市三重衛生所承辦人員私下銷毀1萬多劑疫苗，導致市府、三重衛生所遭到糾正，新北市府一紙聲明，也爆出其他的95.5％，約29萬5000劑疫苗下落不明的事實。

針對大批流感疫苗流向不明一事，疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署已請疫苗數量不符縣市於8月底提出說明，至於三重衛生所疑似私自銷毀流感疫苗，目前全案已在調查中，若最後查證屬實，衛生所將面臨合約所載9倍的罰款，可能高達千萬元。

羅一鈞強調，各縣市醫療院所及衛生所協助打流感疫苗的狀況，疾管署非其上級機關，不會藉此拿來打考績，也沒有罰則，如果打不完，應依規定收回銷毀，去年600萬劑流感疫苗，就有1萬多劑沒打完，且已過期，均依程序銷毀，今年為了改善此一問題，疾管署已提供一離線軟體，相關人員在到大賣場或是捷運站為民眾打流感疫苗時，可以過健保IC卡，這樣也可以避免手抄的紙張的遺漏與麻煩，也更好核對。

對流感疫苗的發放與實際施打數量，高雄市衛生局疾管處長潘炤穎11日說，目前沒有辦法回答這個問題，因為已經到了監察院調查的階段，而且流感疫苗的精確數字還需要進一步清查；他僅願意透露，高雄市正全力配合監察院清查作業。

台北、桃園、台中、台南均表示有管控，其中台北共施打69餘萬支疫苗，無施打名冊約有7000餘劑，施打率及是否不當銷毀疫苗，目前還在調查了解中。

桃園市衛生局表示去年56萬餘劑疫苗已用罄，今年58萬餘劑疫苗則尚未開打；台中市衛生局去年採購74萬餘劑，目前剩約8600劑、台南市去年流感疫苗迄今只剩下700多劑尚未施打，每天固定回報數據控管。

(中國時報)

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