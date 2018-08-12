數位帳戶 開源節流小資最愛

2018年08月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

行動支付已是全民運動，數位帳戶更是現在理財界最夯的商品。（本報資料照片）

要說這幾年理財界最夯商品，莫過於數位存款帳戶，從開戶免跑分行，到比傳統活儲帳戶更高的利息、更多次的跨行免手續費，樣樣都打進「鄉民」的心裡，火紅的程度，就有如台新銀行那隻「狗狗」，不論到哪，都有人搶著和牠拍照、打卡上傳。

省錢防漏錙銖必較

數位帳戶風潮席捲全台，超過20家銀行都有數位帳戶業務，目前以台新銀Richart超過50萬戶遙遙領先，且活動率高達98％，幾乎每個帳戶都是活戶，國泰世華的KOKO緊追在後，另外還有華南、渣打、兆豐、王道等。

台新銀的Richart為何勝出？因為它是國內最早、也是整合性最高的服務帳戶。以小資族最在意的利率來說，只要每月固定從他行帳戶轉入2萬元，就提供100萬元額度內、年息1％的超高利率，這等於是坊間活儲的3倍價。

此外，Richart也提供每個月跨行轉帳、提款各5次免手續費，如果真用到淋漓盡致，就省下100元。別看這100元是小錢，換算成存款，等於得存個12萬元才有，對小資族來說，省錢原則不外乎「防漏」，當然得錙銖必較。

帳戶有1元就給息

不以利率當賣點，國泰世華銀KOKO打出的是每月50次跨行提款免費、50次跨行轉帳免費，頗有「吃通海」，不怕你用的氣勢在。雖然以國泰世華在全台ATM鋪設之密，未必用得完，但總比沒得用好，仍是很夠力的訴求。

面對產品琳瑯滿目，Money101台灣董事總經理周純如建議，挑選利率較高的帳戶，也要仔細了解給付高利率的條件與限額，小資族可以選擇1元即給息的帳戶，像是台新及王道，或是100元起息的華南SnY帳戶，比較不吃虧。

跨行優惠方面，周純如建議，可選國泰世華KOKO帳戶、或是合庫提供新戶每月合計66次免費跨行提款與轉帳優惠，也要留意手續費優惠分成直接不扣，或是當下扣除，次月以回饋金方式回補，國泰與合庫屬後者。

(中國時報)