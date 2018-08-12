中油搶救三接站 董事長上火線

中油董事長戴謙昨親率同仁與地方居民共700人，一起在桃園觀塘預定地進行淨灘活動。（王玉樹攝）

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中國時報
／台北報導

為搶救第三座液化天然氣接收站案子，中油董事長戴謙昨親率同仁與地方居民共700人，一起在桃園觀塘預定地進行淨灘活動，以撿垃圾行動象徵會兼顧開發與環保。戴謙更宣示，將親自前往九月召開的環評大會報告三接站替代修正方案。這是他為此案首次披掛上陣，並預告屆時新版本將有相當程度修正，以爭取通過。

第三接收站環差分析上個月遭環保署環評專案小組退回，供氣發電需求再次敗給藻礁。下月環保署的環評大會上，將是此案重要關鍵。如通過，中油將盡快動工，趕在2023年1月供氣給台電大潭電廠。如不通過或其他要求，時程延宕至何時未可知。

戴謙不敢大意，除接連拜訪包括海洋委員會在內的相關單位，更於昨日率公司員工、眷屬與當地居民700人，在桃園觀塘區三接站預定地舉辦淨灘活動，凝聚地方支持聲音。中油宣示一個上午撿了1105公斤垃圾，129公斤的寶特瓶、鋁罐等，戴謙本人就撿了7公斤垃圾與資源回收物。

三接站中油先前已提出「迴避替代方案」，並將開發面積從232公頃縮小為37公頃，但仍不為環評專案小組接受。戴謙說，會在8月底針對環委建議再提出一個修正方案，他強調「會做相當幅度修正」。

他宣誓自己會親自出席環評大會報告，以爭取通過。戴謙甚至呼籲全民一起加入，為自己的用電努力，說這不是為了中油，而是為了提供台電發電。

雖然中油董座信心滿滿，但用氣方台電還是不敢大意，私下已備妥腹案。台電指出，具備100萬瓩容量的大潭8號機2022年7月將商轉，如三接站最遲無法在2023年初供氣，台電可先將前面6部機組降載，把天然氣優先給效率好4~5%的8號機組，也可以多發電應急。但是如果三接被封殺，那就需要經濟部快點未雨綢繆，否則會有供電危機。

(中國時報)

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