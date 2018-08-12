MONEY TALK－打造智慧城市 先解決支付痛點

2018年08月12日 04:10 中國時報 黃琮淵

根據聯合國調查，到2050年時，全球城市人口將達到總人口數7成，都市化的趨勢愈來愈明確，如何將數位支付導入城市DNA，以提升城市管理效率、生活便利性及支付安全性，「智慧城市」的基礎是大數據，支付則是最後一哩路。

早期用信用卡消費講「刷卡」，後來變成讀晶片的「插卡」，到現在則是用「嗶」的，也可以透過掃QR Code來付費，當手機、平板逐漸取代現金支付，挑戰傳統支付模式，解決支付過程上遇到的痛點，刻不容緩。

想想看，當我們到國外，尤其到先進國家城市時，一定會搭乘地鐵，但搭乘前普遍要用當地現金或交通卡才能搭乘，如果有那麼一天，不用再買交通卡，只要拿著手上的信用卡刷就能搭乘，這樣不是更方便？

以倫敦為例，透過開放式支付，減少假鈔及現金審查流程，不只地鐵票務成本降低5％，使用率也提高4到5％；再舉芝加哥為例，透過各方合作的「城市多元平台」，管理調控人潮流量，有效降低尖峰旅客流量18％。

萬事達卡與高捷合作，希望打造高雄成為北亞第一個智慧城市，除了高捷對於經營也有一定的企圖心，再加上我們希望透過交通票證的合作，讓有與政府單位合作的票證公司看到，我相信這都有加分的作用。

現在第三方支付、電子支付越來越普及，就是因為老百姓有需求，政府這幾年提倡電子支付，不過許多公務單位沒有編列預算支付收單手續費，推動有些困難，如果規費等必要支出也能電子支付，就能被帶動起來。

最早大家認為萬事達卡是信用卡公司，但很久之前我們就不用這個詞了，我們已定位為科技公司。透過創新科技，藉由大數據雲端分析及電子支付工具，更有效率管理城市，朝政府提倡的「數位國家、智慧島嶼」邁進。（本文由陳懿文口述，記者黃琮淵整理）

(中國時報)