搭配信用卡 最高享5％回饋

2018年08月12日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

數位帳戶的另一個賣點，就是搭配信用卡使用，還能賺更多。以國泰世華KOKO Combo卡為例，回饋率高達5％，雖然每月刷滿6000元就「封頂」，但每月實拿最多300元、一年下來可拿好拿滿3600元，仍然非常夠「利」。

信用卡成為數位帳戶另一戰場，兩大消金銀行台新、國泰世華，在產品選擇上壁壘分明。台新與VISA合作，同時發行信用卡與簽帳金融卡，國泰世華則與萬事達卡合作，發行「二合一」的Combo，王道只有簽帳金融卡。

至於信用卡、簽帳金融卡，該選哪個好？銀行業者建議，簽帳金融卡以學生或辦不了信用卡的客群為主，雖標榜回饋率不差，且採圈存扣款，在退刷時常有錢被卡住的問題，美其名是控制消費，但使用上卻有諸多不便。

回饋方面，台新最早打出數位通路消費回饋率3.5％，被譽為網購神卡，再加上Richart狗狗躍上卡面，在可愛黑狗配戴的紅領結上，以手工崁入LED燈，在感應刷卡時會發亮，引爆搶辦熱潮，堪稱「最難辦到的信用卡」。

拆解台新的回饋架構，最基本的回饋率是0.5％，但只要以Richart自扣信用卡費，就再加1％，這等於所有消費回饋率1.5％起跳；如果是指定數位消費又再加2％上去，也就是3.5％，網購神卡美譽就從這兒來。

不讓台新專美於前，國泰世華KOKO帳戶也打網購牌，不只網購，還擴及超商消費，而且一出手就是5％，一躍成為今年討論度最熱烈的新卡，不過也不是沒缺點，每月回饋上限300元，等於刷滿6000元就得「封卡」。

兩者相較，台新雖然也有每月加碼回饋500元的限制，但推算回去，每月可刷到近1萬7000元，在使用上闊綽些，因此有網友建議，兩張卡不妨搭配使用，省的錢還更多。

(中國時報)