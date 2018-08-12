張善政批小英與流氓和解

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中國時報
／台北報導

公平會宣布與美商高通公司於智慧財產權法院合議庭訴訟和解，引發批評聲浪，2位公平會委員也憤而去職。前行政院長張善政昨在臉書貼文，批評公平會這項和解方式，是「全球唯一」，認為公平會「太好騙」。張善政文末還貼出圖片，直指「小英政績再差，也不能跟流氓和解！」

張善政指出，高通挾其技術優勢，在手機晶片市場使用「非常奇特」的營運模式，向使用晶片的下游業者收權利金，已不是新聞。這個模式，連身為美國本土業者的蘋果都受不了，跟高通訴訟。許多國家也都對高通開罰，公平會去年也加入開罰行列，開出234億元罰金。

張善政提到，這種金額任何業者當然會使出渾身解數對抗周旋，高通應該是看到小英政府執政下產業氛圍低迷，提出罰金轉投資的和解方案。

張善政說，這招很有效，小英不顧國家顏面，就範了，和解方式全球唯一。但是國際產業投資合作是這樣靠威脅的嗎？我們的產業實力才是關鍵，否則合作能維持多久，是大疑問。

張善政說，高通最被詬病的授權模式承諾如何改善？依據公平會說法，「若高通與台灣手機授權製造商在原本的專利授權合約中，有被迫同意不合理授權條款，高通承諾將本於善意重新協商。」

張善政表示，原來只是「本於善意重新協商」。請問，高通會願意在原有全球一致的奇特授權模式下，對台灣業者特別網開一面嗎？公平會太好騙了吧？他也曾提醒注意「高通是聯發科直接的最大競爭對手，要合作，如何合作，的確要很謹慎小心。」

(中國時報)

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