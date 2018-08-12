鬼才德古拉 吸血又吸金

2018年08月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

外西凡尼亞的布蘭城堡，每年吸引超過80萬訪客到此一遊，城堡外街道上，小販正在叫賣吸血鬼相關商品。（美聯社）

弗拉德三世小檔案

農曆7月是華人社會的鬼月，對鬼神同樣又敬又畏的西洋人沒有拜好兄弟的習俗，但鄉野的阿飄軼聞、吸血鬼傳說和各色祭典少不了。在羅馬尼亞中西部的外西凡尼亞（Transylvania），林木茂密，熊狼穿梭，道路蜿蜒詭譎，神祕氛圍繚繞。這裡因經典小說《德古拉》一炮而紅，被認定是吸血鬼的故鄉。德古拉是虛構人物，但角色的原型正是15世紀統治當地的弗拉德三世。雖然這兩者連結是個天大誤會，但藉串連虛構文學與真實歷史，引領吸血鬼粉絲們，帶著大蒜和十字架，造訪他的暗黑世界。

虛構人物 因小說成傳奇

外西凡尼亞原為匈牙利王國領土，一次大戰後歸入羅國，涵蓋面積占國土一半。據《寂寞星球》，當地有茂密森林，起伏的山丘，野花遍地的大草原，道路坑坑疤疤，火車慢到讓人抓狂，古色古香的教堂、城堡俯拾皆是，讓人彷彿倒退回中古時代。外西凡尼亞也是靜謐悠閒的療養休憩勝地，英國王儲查理王子曾多次造訪，湖水號稱能治不孕，鹽礦水可讓關節炎好轉。

一本恐怖小說，讓這片桃花源舉世聞名。愛爾蘭作家史托克的作品《德古拉》，讓外西凡尼亞和吸血鬼就此畫上等號。美國動畫《尖叫旅社》片名直譯就是外西凡尼亞旅社。史托克參照流傳數百年的吸血鬼傳說，以外西凡尼亞暴君弗拉德三世為藍本，加上浪漫的文藝想像，創造出會吸血的德古拉伯爵。

弗拉德三世 吸粉絲朝聖

弗拉德三世以凶殘聞名，動輒以穿刺酷刑把人釘在尖木樁任其死亡腐爛，被以此刑殘殺者高達8萬。不過在外西凡尼亞，弗拉德是免於瓦拉吉亞公國遭併吞的英雄，不難想見當地人對於他和吸血鬼沾上邊並不買帳。

進入21世紀，官方與民間才驚覺可開拓吸血鬼商機。文史專家不樂見把弗拉德三世和德古拉炒作成偶像巨星，更不能接受以商業形象促銷羅國這張品牌，但眼看德古拉cosplay道具、糖果、玩具大受歡迎，反彈也是枉然。在外西凡尼亞，舉凡圍牆，巴士，旅店，商家，德古拉的身影無處不在。德古拉觀光融合歷史與文學，把弗拉德三世和德古拉走過的真實與虛幻旅程並陳，成為熱愛噬血帥哥的鐵粉朝聖首選。

布蘭城堡 誤打誤撞成名

其中最亮眼的一顆珍寶，莫過於位於布拉索夫的布蘭城堡。它建於14世紀，別名吸血鬼城堡，但其實與德古拉八竿子打不著。史托克沒來過這裡，但小說描述的德古拉城堡，剛好和聳立山丘邊，鬱鬱林木環繞的布蘭城堡神似，加上弗拉德三世曾在此過夜，布蘭城堡誤打誤撞，被拱成德古拉旅遊的頭號賣點，它每年吸引逾80萬人參觀，其中6成來自海外，年營收高達500萬歐元。顯然德古拉不但很會吸血，吸金功力更是天下無敵。

(中國時報)