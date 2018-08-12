斬妖除魔 請call魔鬼剋星

2018年08月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

阿飄或心魔都令人膽戰心驚，趕走附身惡靈的驅魔，是流傳千年的天主教儀式，1973年恐怖片《大法師》就是以驅魔為主軸的經典。執行驅魔的神職人員，更被稱為「上帝的抓鬼大隊」。這種古老儀式近年需求暴增，收費的私人驅魔師應運而生。要驅趕惡靈除了宗教力量，坊間魔鬼剋星也頗受歡迎。

驅魔產業 大發利市

今年4月，逾250名神職人員、神學家、醫師、心理學家和犯罪學家齊聚羅馬，進行「驅魔與解放祈禱」課程，內容包括聖經中的天使與惡魔、識別惡魔成癮的方式、撒旦和異教等。講座收費300歐元（約台幣1萬元），2005年開班以來參加人數成長兩倍。

驅魔神父帕里拉說，義大利驅魔需求是過去的3倍，光去年就50萬次，以人口6000萬計算，每12人就1人接受驅魔，但驅魔神父僅300人。神父塔拉波瑞里認為，願意學習驅魔的年輕修士難尋，對投身對抗魔鬼的事業萬般恐懼。

收費的私人驅魔產業因此蓬勃發展。《經濟學人》引述法國「力能學家」摩斯卡托，該國多次成恐攻目標後，他接到的邀約「排山倒海而來」，他每次服務要價155歐元（約台幣5600元）。另一位驅魔師透露，每月稅前收益高達台幣43萬。

為何驅魔在現代天主教會仍占一席之地？帕里拉認為，可能與算命和塔羅牌占卜風行有關，這兩種行為都會「對惡魔敞開大門，導致遭魔鬼附身。」他說，許多人並非被鬼附身，而是有精神疾病。神父巴拉特指出，對天主信仰的降低和網路風行，讓人輕易接觸撒旦崇拜，影視作品也撩起人對驅魔的好奇心和迷信。至於驅魔是否有效，墨西哥特魯奇神父說，他的「病人」在過程中都找到身心寧靜。

除了驅魔，人們也會向抓鬼特攻隊求救抓阿飄。上世紀喜劇《魔鬼剋星》的重啟版，引發更多人對抓鬼業的興趣。雖然該片純屬虛構，但真實世界的確有成千上萬個抓鬼組織。號稱全球最大靈異社團目錄網站的「超自然社群」列出各國靈異社團，以美國逾3600個最多。堪薩斯市的「菁英超自然」團體2007年成立時，僅3個類似組織，受電視靈異節目加持，如今暴增至30個。

抓鬼組織 大行其道

別以為抓阿飄很刺激，該會創辦人賈西亞表示，有人抱怨「抓鬼怎麼這麼無聊」，賈西亞苦笑說，人們似乎以為「阿飄會突然從牆裡蹦出來。」他還澄清另一個砂鍋大的誤解，「鬼不一定都是惡魔，我入行多年，沒碰過一隻惡鬼。」

可貴的是，抓鬼大隊不向求助者收費，反而得投資購買高速相機或音箱等裝置，經費來源則是辦揪團闖鬼屋等活動、參加電視真人秀。另一個團體「東岸靈異研究調查團」創辦人錢伯倫說，抓鬼人不收費，才能保持嚴謹和科學的立場。

(中國時報)