暗黑觀光 帶你窺探鬼地方

2018年08月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

有歷史的地方就有故事，有故事的地方就有都市傳說，連帶促進暗黑觀光（dark tourism）崛起。顧名思義，就是造訪死亡和悲劇的發生處。它抓住人們害怕又愛看的好奇心，掌握人性黑暗面中想一探他人受苦與死亡的窺伺欲，在旅遊產業殺出一條血路。全世界最會鬧鬼的城市─英國愛丁堡、倫敦、美國紐約華爾街、惡魔島，甚至猶太大屠殺奧斯威辛集中營，暗黑觀光都以歷史、死亡和靈異為名，大行發財之實。

愛丁堡鬼遊團 嚇破膽

蘇格蘭的愛丁堡坐擁鬼斧神工的自然風光，令人屏息的歷史遺跡，去年吸引400萬人潮湧入，是僅次倫敦的英國第二觀光熱點。不過在這座美麗山城，鬼旅遊是推動蘇格蘭經濟的主力。

愛丁堡是全球阿飄最活躍的城市，陰氣沖天的城堡、監獄、凶宅、鬼屋、墓地，暗無天日的地窖、地下街、廢墟、死巷…對著迷於超自然現象的發燒友來說，各種追鬼、抓鬼、撞鬼等奇幻又嚇人的行程任君挑選，古城的幽靈之旅從不缺都市傳說和血淋淋的殺人故事。英國廣播公司（BBC）妙喻，走在愛丁堡主幹道皇家哩大道，要想不碰到任何鬼遊團或「伯克與海爾（19世紀連續殺人魔）體驗團」根本是天方夜譚。

入夜後，讓人嚇破膽的幽靈公車團出發，車身通體漆成黑色的骨董巴士，帶著試膽量的遊客走訪刑場、凶案現場、盜墓者和瘟疫死者居所，導遊邊解說還會三不五時裝神弄鬼，驚嚇指數破表。

華爾街飄之旅 追冤魂

尤其10月31日西洋萬聖節前後，聳立於黑色死火山岩峭壁上的當地最重要地標愛丁堡城堡，以及關押死囚的愛丁堡地牢等阿飄出沒景點，更是萬頭鑽動。暗黑旅遊業者說，平常可能帶20個團隊，萬聖節每天近40團。蘇格蘭旅遊當局深知阿飄的魅力，甚至為外來客規畫皇家哩靈異地圖，目標就是把對蘇格蘭觀光的經濟效益最大化。

紐約華爾街是金融重鎮，但在光鮮亮麗外表下，藏著無數因淘金夢碎，含恨而死的冤魂，追鬼行程也愈開愈多。業者丁克曼女士以歷史為訴求的「華爾街趴趴走」團，原本已應接不暇，拗不過客人要求，她增開「華爾街飄之旅」，反應熱烈。

丁克曼帶領團員參觀1929年華爾街股市大崩盤時，許多一夕間一無所有的人因絕望紛紛跳樓的大廈，也走過曼哈頓三一教堂，1804年前財長漢彌頓與副總統伯爾決鬥後中槍身亡，長眠的三一教堂自此靈異故事不斷。

暗黑旅遊也稱悲情旅遊，遭學者批評為了賺錢而消費死者，褻瀆了這些歷史悲劇的原貌，業者甚至可能為了創造娛樂價值，讓嚴肅的歷史議題瞬間變成迪士尼故事。

(中國時報)