除草劑疑致癌 孟山都賠90億

2018年08月12日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國舊金山市加州高等法院陪審團10日裁定，跨國農業化學暨生物科技公司孟山都（Monsanto）的廣效型除草劑「年年春」（Roundup）含致癌物，導致一位運動場管理員強生罹癌，孟山都應賠償強生近2.9億美元（約台幣89.8億元）。此案為800多個類似訴訟案樹立了里程碑。而孟山都已表明會上訴。

孟山都堅稱 不會致癌

46歲強生（Dewayne Johnson）罹患非何杰金氏淋巴瘤，現已進入癌症末期，全身近8成出現病變。他過去擔任運動場管理員期間，每年使用年年春除草劑20到30次。據他證稱，工作期間曾兩度發生身體浸泡到除草劑的事件，第一次於2012年，兩年後他就被診斷出罹患惡性的非何杰金氏淋巴瘤。

強生與妻子育有2名兒子，其妻現從事兩份每周40小時工時的工作，獨力支撐全家生計。強生曾在法庭上感性陳述如何告知兒子，自己是癌末病人，恐不久人世，令眾人為之動容。

此案經過8周審理，陪審員一致認為孟山都未就年年春可能致癌，向消費者提出適當警告，行為具「惡意」或蓄意隱瞞真相，而強生罹癌「很大程度」上可歸咎於「年年春」，以及孟山都生產的另一款專業用除草劑「Ranger Pro」，因此裁定孟山都應支付2.5億美元懲罰性賠償，加上其他損害賠償與開銷近0.4億美元，總額約2.9億美元。

「年年春」是全球最廣泛使用的除草劑，其含有「嘉磷塞」（Glyphosate），而該主要成分被隸屬世界衛生組織的「國際癌症研究機構」（IARC）列入第2A類「很可能對人類致癌」物質。但也有科學家認為，年年春可安全使用。

強生的律師李森伯格表示，最大的問題不在於嘉磷塞，而在於嘉磷塞會與年年春的其他成分產生交互作用，從而造成「增效效應」，使得年年春更具致癌風險。他並指出，陪審團的裁決將使民眾與政府機構進一步檢視禁用年年春的必要性。

類似訴訟案 恐數千件

孟山都最近剛被德國化學及製藥公司拜耳集團（Bayer）購併。孟山都在宣判後發表的聲明堅稱，研究顯示年年春並不會致癌。孟山都副總派崔吉（Scott Partridge）在法庭外向記者表示：「陪審團弄錯了。」

強生的律師李森伯格指出，孟山都若提上訴，將須承擔龐大代價，因為該公司在上訴期間必須要支付賠償金的利息，每年的金額約高達2500萬美元。

這是美國首次審理年年春與癌症關聯的訴訟案。觀察家指出，強生此案將成為美國當前逾800起類似訴訟案的判決先例。孟山都的敗訴勢將促使更多人對孟山都提起控訴，預料類似訴訟案可能達到數千件。

(中國時報)