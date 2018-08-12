年年春免管制 農委會籲減少用藥

2018年08月12日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

美國加州陪審團昨裁定孟山都公司需賠償新台幣近90億元給一名罹癌工友，因該公司生產的除草劑「年年春」有致癌風險。對此，農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，年年春（嘉磷塞）是否致癌猶有爭議，目前仍是核准的除草劑，也都標示正確用法與使用範圍，按規定噴灑即無安全疑慮；防檢局立場是推廣減少用藥。

鄒慧娟說，年年春是國內用量最大的除草劑，去年達1464公噸。農業藥物毒物試驗所剛對年年春完成初步評估，由於國內不像美國大量種植可抗嘉磷塞的基因改造作物，不致把年年春直接噴灑在作物上，農產品無殘留藥劑的風險，目前暫時無須管制。但會詳細評估使用者的暴露風險，並且密切注意國內外相關研究資訊。

美國法院也下令禁用殺蟲劑「陶斯松」，鄒慧娟說，陶斯松在國內確實廣泛登記使用於防治農業害蟲與環境衛生害蟲。但台灣是否須跟進美國的做法？則要先完成藥劑風險重新評估程序，考量國內外差異，再決定適當對策。防檢局近期將召開農藥技術諮詢會議，會在毒理組提案討論；也會與環保署化學局商討，強化對陶斯松的管理措施。

鄒慧娟說，若要將嘉磷塞、陶斯松兩種農業用藥下架，也必須考慮替代藥物；否則農民無法保護作物，會產生更大的生產風險。基本上只要依據使用規定來施作，就沒有安全疑慮。

防檢局強調，未來的努力方向仍是減少農藥使用，強化農藥分級管理，邁向化學農藥減半的政策。鄒慧娟說，目前已在推廣病蟲害綜合管理技術，辦理生物農藥補助工作，鼓勵農民使用生物農藥。

此外，防檢局也在規劃辦理農藥分級制度，依據不同的危害風險，採取不同強度的管理策略，危害風險高的農藥將會加強管理，限制使用範圍、限制購買及使用人員的資格，以降低農藥使用的風險，如8月起已公布禁用11種高風險農藥。

(中國時報)