年年春免管制 農委會籲減少用藥

友善列印
中國時報
／台北報導

美國加州陪審團昨裁定孟山都公司需賠償新台幣近90億元給一名罹癌工友，因該公司生產的除草劑「年年春」有致癌風險。對此，農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，年年春（嘉磷塞）是否致癌猶有爭議，目前仍是核准的除草劑，也都標示正確用法與使用範圍，按規定噴灑即無安全疑慮；防檢局立場是推廣減少用藥。

鄒慧娟說，年年春是國內用量最大的除草劑，去年達1464公噸。農業藥物毒物試驗所剛對年年春完成初步評估，由於國內不像美國大量種植可抗嘉磷塞的基因改造作物，不致把年年春直接噴灑在作物上，農產品無殘留藥劑的風險，目前暫時無須管制。但會詳細評估使用者的暴露風險，並且密切注意國內外相關研究資訊。

美國法院也下令禁用殺蟲劑「陶斯松」，鄒慧娟說，陶斯松在國內確實廣泛登記使用於防治農業害蟲與環境衛生害蟲。但台灣是否須跟進美國的做法？則要先完成藥劑風險重新評估程序，考量國內外差異，再決定適當對策。防檢局近期將召開農藥技術諮詢會議，會在毒理組提案討論；也會與環保署化學局商討，強化對陶斯松的管理措施。

鄒慧娟說，若要將嘉磷塞、陶斯松兩種農業用藥下架，也必須考慮替代藥物；否則農民無法保護作物，會產生更大的生產風險。基本上只要依據使用規定來施作，就沒有安全疑慮。

防檢局強調，未來的努力方向仍是減少農藥使用，強化農藥分級管理，邁向化學農藥減半的政策。鄒慧娟說，目前已在推廣病蟲害綜合管理技術，辦理生物農藥補助工作，鼓勵農民使用生物農藥。

此外，防檢局也在規劃辦理農藥分級制度，依據不同的危害風險，採取不同強度的管理策略，危害風險高的農藥將會加強管理，限制使用範圍、限制購買及使用人員的資格，以降低農藥使用的風險，如8月起已公布禁用11種高風險農藥。

(中國時報)

除草劑疑致癌 孟山都賠90億 侯友宜攜謝立功 反深澳電廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。