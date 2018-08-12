大陸抑制天價片酬、陰陽合同！范冰冰條款限酬令 單集460萬

2018年08月12日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸影視公司決心抑制天價片酬，知名台星陳喬恩恐怕也會受影響。（本報資料照片）

大陸3大視頻網站與6家影視公司，11日發表抑制天價片酬、抵制娛樂圈歪風、共同扼制行業亂象聯合聲明。限制今後單個演員每集片酬禁超百萬元人民幣（下同，約460萬元新台幣），總片酬最高不得超過5000萬元，堪稱「范冰冰條款」，打破大陸大腕演員長期以來，濫用「陰陽合同」拿超高片酬又偷逃稅的潛規則。

《聯合聲明》表示，根據日前的《通知》，要求加強對影視行業的天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅、不遵守合約等亂象的治理，大陸愛奇藝、優酷、騰訊視頻等3家視頻網站，聯合正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒等6大影視製作公司，將採取聯合行動，共同扼制行業亂象。

《聲明》強調，具體作法包括：1、共同抵制藝人天價片酬現象，其中單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬元，總片酬（含稅）最高不得超過5000萬元；2、共同抵制偷逃稅、「陰陽合同」等違法行為，將協同建立黑名單機制，一經核實將停止一切合作，並依法向相關部門反映情況。

多維新聞網報導，之前傳出大陸演藝圈部分藝人與片方簽訂「陰陽合同」，企圖逃漏稅。有報導指出，這次3大視頻網站聯合多家影視製作公司的聲明，表明了行業對這種不正之風的立場。

關於「陰陽合同」，備受關注的莫過於大陸演員范冰冰案。5月28日，大陸電視節目主持人崔永元在微博發布幾張演藝合同照片並配文：「你不用表演，你是真爛」，合同中因有范冰冰名字，其中曝光合同約定片酬為稅後1000萬元。

崔永元稱，有演藝人員採用「大小合同」（即陰陽合同），另行約定片酬為5000萬元，兩合同共拿走片酬6000萬元。此行徑有涉嫌嚴重偷稅漏稅嫌疑。儘管6月初，崔永元否認6000萬元「陰陽合同」當事人是范冰冰，但事件已經發酵。

(中國時報)