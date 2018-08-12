200位A咖明星 恐受影響

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸3大影音平台愛奇藝、優酷、騰訊，與6家影視製作公司昨發聲明抵制藝人天價片酬，多位大陸A咖級演員包括楊冪、孫儷、范冰冰、胡歌等預估成為目標，台星陳喬恩、霍建華、趙又廷、彭于晏也恐受影響。據知1部戲收入1000萬人民幣以上都將列為調查對象，名單中近200位明星。

台灣業者認為，這項政策一定會起真正作用，若能抵制高片酬的演員樂觀其成。遊走兩岸的台灣製片人表示，這政策無關台灣和大陸演員之分，只要高片酬頂尖演員都受波及。他表示，大家短期內會嚴格遵守新規定，「後面如何發展未知，但目前已有幾10部電視劇、電影都暫停或延拍，許多大咖演員也先不接戲，因為稅金的遊戲規則還沒出來。」

業內人士指出，大陸廣電總局近期將召開全國電視台台長會議，對大陸影視產業將擬最新措施，包括「不准買劇時再要求製作方保證收視率，即不可買收視率，一經舉報，台長就地免職。其次是「限購價」，意指電視台買劇的版權費，1集最高不得超過300萬人民幣，視頻網買劇的版權費，1集不得超過600萬人民幣。最後將要求核發准播證時，製作公司需附上「演員的合約及匯款水單」，而演員的總費用不得超過該劇總製作費的40％，否則不予核發准播證，相信新措施屆時勢必又再引起另一波效應。

(中國時報)

大陸抑制天價片酬、陰陽合同！范… 厲旭歸隊SJ登台念念芒果冰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。