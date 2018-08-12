200位A咖明星 恐受影響

2018年08月12日 04:10 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

大陸3大影音平台愛奇藝、優酷、騰訊，與6家影視製作公司昨發聲明抵制藝人天價片酬，多位大陸A咖級演員包括楊冪、孫儷、范冰冰、胡歌等預估成為目標，台星陳喬恩、霍建華、趙又廷、彭于晏也恐受影響。據知1部戲收入1000萬人民幣以上都將列為調查對象，名單中近200位明星。

台灣業者認為，這項政策一定會起真正作用，若能抵制高片酬的演員樂觀其成。遊走兩岸的台灣製片人表示，這政策無關台灣和大陸演員之分，只要高片酬頂尖演員都受波及。他表示，大家短期內會嚴格遵守新規定，「後面如何發展未知，但目前已有幾10部電視劇、電影都暫停或延拍，許多大咖演員也先不接戲，因為稅金的遊戲規則還沒出來。」

業內人士指出，大陸廣電總局近期將召開全國電視台台長會議，對大陸影視產業將擬最新措施，包括「不准買劇時再要求製作方保證收視率，即不可買收視率，一經舉報，台長就地免職。其次是「限購價」，意指電視台買劇的版權費，1集最高不得超過300萬人民幣，視頻網買劇的版權費，1集不得超過600萬人民幣。最後將要求核發准播證時，製作公司需附上「演員的合約及匯款水單」，而演員的總費用不得超過該劇總製作費的40％，否則不予核發准播證，相信新措施屆時勢必又再引起另一波效應。

(中國時報)