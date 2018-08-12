偷開飛機表演翻滾 失事墜毀

2018年08月12日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

現今的竊賊愈來愈膽大，連飛機也敢偷！美國西雅圖塔科馬國際機場10日晚間8時左右發生竊機事件，竊嫌偷偷從機棚開走了一架未載客的飛機，美國軍方擔心是恐攻，出動F-15戰機緊急升空攔截，機場也一度關閉暫停起降，被竊飛機最後墜毀。警方證實，本案並非恐怖攻擊，偷飛機的是一名29歲白人男子，疑有自殺傾向，在飛機失事墜毀後可能喪命，地面則無人傷亡。

被竊飛機屬於阿拉斯加航空集團旗下的地平線航空公司，型號是龐巴迪Dash 8 Q400渦輪螺旋槳飛機，最多可載76人。

警方表示，竊機者是當地人，警方已查明其身分，但僅透露他是一名29歲、有自殺傾向的男子，在地平線航空公司擔任地面工作人員，而非稍早指稱的技師。

警方說，飛機墜毀前曾在空中360度打轉翻筋斗，不知這是因為竊嫌想表演特技，抑或是飛行技術欠佳，最後客機在當晚9時30分左右墜毀於機場西南64公里外只有20人的凱特隆島（Ketron Island）。竊嫌似乎是單獨行動，墜機後很可能已身亡，整起事件與恐怖攻擊無關，但飛機墜毀時成了一團火球，導致凱特隆島發生森林大火。

竊賊擅自偷開走飛機，和塔台航管人員溝通時，自稱「李奇」（Rich），語氣興奮，還帶點狂，稱若能順利降落飛機，阿拉斯加航空應該聘他當機師。

但稍後他又表示自己「不過是一個落魄潦倒的魯蛇」，航管人員則相當冷靜，試圖安撫他，並找了個附近軍用機場跑道說服他降落。但李奇回應，「天啊，如果我在那裡降落，那些人會痛宰我一頓吧，他們可能有防空裝備。」接著說，「我可能被關一輩子吧。」

機場所在的皮爾斯郡（Pierce County）警長派斯特（Paul Pastor）指出，整起事件很像是樂極生悲的駕機出遊，還稱「多數恐怖分子不會在水上表演翻滾」。而駕駛很有可能墜機時當場死亡，與趕來的F-15戰機無關。

(中國時報)