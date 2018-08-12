桃園市桃園區－木瓜牛奶 香甜味綿密

「小夜城」的木瓜牛奶堅持不加一滴水，滑順口感和香氣撲鼻的木瓜完美融合，店內飲用仍採用傳統玻璃杯（左）盛裝。（蔡依珍攝）

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中國時報

桃園市「小夜城冰果室」販售各式水果冰品，其中超人氣必點的木瓜牛奶，堅持使用純鮮奶、不加一滴水，超級濃醇香且口感綿密細緻，是網路票選全台必喝的10大木瓜牛奶之一。

從攤車做起的「小夜城」，原本第一代經營時，擔心只賣冰品生意不好，還兼賣麵食，第二代陳金智接手經營後，堅持絕對不加水的現打果汁，加上真材實料的剉冰打響名號，從此成為冰果專賣店，如今已傳到第三代陳衍儒。

「爸爸最厲害的就是挑木瓜！」陳衍儒的妻子說，陳金智特地南下屏東包下整座山種木瓜，店面則交給姑丈，為打出好喝的木瓜牛乳，每天凌晨趁低溫時開始削木瓜、冰冷凍，堅持只用鮮奶、凍木瓜、碎冰和白砂糖煮成的糖水下去打，打出的木瓜牛奶香濃綿密，完全沒有冰晶、纖維等雜質，入口滑順帶著撲鼻木瓜香和奶香，完美融合的口感讓人一喝難忘，傳承至第三代依然熱賣。

「小夜城」店內走的是濃濃復古風，至今仍使用傳統的玻璃杯，陳衍儒妻子笑說曾想翻修整建，但老客戶根本不肯讓他們休長假，屢屢以「我們吃好料、不吃裝潢」勸退，更讓他們堅持以CP值爆表的香濃木瓜牛奶回饋給消費者。

地址：桃園市桃園區三民路三段2號

電話：(03)3335756

營業時間：上午11點半至晚間11點，

周一公休

售價：木瓜牛奶50元

(中國時報)

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