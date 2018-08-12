台中市中區－口感宛如凍飲 電腦調製吸睛

2018年08月12日 04:10 中國時報 馮惠宜 ）

「CITY MILK」的招牌木瓜牛奶採用台農二號木瓜、進口奶粉、二砂糖與冰塊，依自家配方比例調製，不只有奶味更有濃濃木瓜香。（馮惠宜攝）

電腦不只會撿土豆，現在還能調製水果冰沙！從台中發跡的「CITY MILK」，其木瓜牛奶的奶粉、糖比例，依客人需求用電腦給料，調製出的木瓜牛奶不只有奶味，更有濃郁木瓜香，且特別將冰塊打成鑽石碎冰，吸吮起來猶如木瓜凍飲。

「CITY MILK」1998年在逢甲夜市路邊攤起家，原來就只賣木瓜牛奶，初始時隱身在巷弄，經常大排長龍，歷經10多年發展，在台北、台中都有分店，甚至紅到馬來西亞吉隆坡，是國內水果冰沙連鎖外帶飲料先驅。

CITY MILK木瓜牛奶有自己獨特的配方，採用台農二號木瓜、進口奶粉、二砂糖、冰塊調製，其獨家比例使用更大量木瓜，讓木瓜牛奶的木瓜香氣更濃郁，其糖、奶粉比例是依客人需求的糖和冰量，由電腦定量給料，再一杯一杯以果汁機攪拌均勻。

其甜度可分不加糖、1/3糖、半糖、正常；而冰塊也分全去冰、去冰、少冰、正常量，全可依客人需求調製出完美比例。值得一提的是冰塊的呈現上，店家特別以細碎具口感的鑽石冰取代綿綿的冰沙，帶冰的木瓜牛奶用大口徑吸管吸吮，更暢快沁涼。

店裏除賣木瓜牛奶，10多年下來產品更多元，如西瓜牛奶、香蕉牛奶、蘋果牛奶、芒果牛奶等「醇香系列」，及去奶的西瓜汁、芒果汁等鮮果系列，店裏人氣飲品還包括綠豆沙、薏仁牛奶等，和市售外帶茶飲店做出市場區隔。

地址：台中市中區中華路1段64號

電話：（04）22220308

營業時間：中午12點至晚間12點

售價：招牌木瓜牛奶60元

(中國時報)