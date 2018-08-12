新北市中和區－冰櫃琳瑯滿目 現點現打看得見

2018年08月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ）

位於新北市中和區廣福路福和宮旁的無名現打果汁攤，創立至今逾30年，目前由第2代接手經營，店內除了木瓜牛奶、西瓜、蘋果、葡萄等現打果汁外，還有各式美味剉冰，是在地人最愛的果汁冰店之一。

蘇老闆說，父母30多年前創設這處果汁攤，6年前回來接手經營，原本從事資訊相關產業的她，一開始對冰品、飲料沒有太大興趣，但父母希望她回來幫忙，加上自己並不排斥，就這樣一頭栽進餐飲領域。

她說店內木瓜選用六龜木瓜，牛奶則選用知名品牌牛奶，每杯木瓜牛奶都是現點現打，新鮮看得到；店內所有果汁也都強調原汁原味，冰櫃內各式水果讓消費者一目了然，絕不用濃縮原汁欺騙消費者。

蘇老闆表示，所有飲料的做法、刨冰材料都是父母自行研究改良，她跟隨父母指導方式一步步學習，雖然經營餐飲業並不輕鬆，但看到消費者喝完自家堅持品質的飲品後，露出滿足的笑容，就是讓她一路走下去的動力。

李姓常客說，店內的水果汁很新鮮，每杯都是水果的原汁原味，加上老闆很親切，是當地人最愛的冰飲店之一。蘇姓常客也說，店內販售的剉冰超消暑，兒時常和同學一起來吃冰喝飲料，充滿著求學過程的回憶，冬天時還販售湯圓、燒仙草，是一年四季都可品嘗甜點的好地方。

地址：新北市中和區廣福路110號

營業時間：中午12點至晚間11點

售價：木瓜牛奶60元

(中國時報)