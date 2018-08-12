新北市中和區－冰櫃琳瑯滿目 現點現打看得見

新北市中和區廣福路、福和宮旁的無名現打果汁攤創業至今逾30年，店內販售的木瓜牛奶每杯都是現點現打。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報

位於新北市中和區廣福路福和宮旁的無名現打果汁攤，創立至今逾30年，目前由第2代接手經營，店內除了木瓜牛奶、西瓜、蘋果、葡萄等現打果汁外，還有各式美味剉冰，是在地人最愛的果汁冰店之一。

蘇老闆說，父母30多年前創設這處果汁攤，6年前回來接手經營，原本從事資訊相關產業的她，一開始對冰品、飲料沒有太大興趣，但父母希望她回來幫忙，加上自己並不排斥，就這樣一頭栽進餐飲領域。

她說店內木瓜選用六龜木瓜，牛奶則選用知名品牌牛奶，每杯木瓜牛奶都是現點現打，新鮮看得到；店內所有果汁也都強調原汁原味，冰櫃內各式水果讓消費者一目了然，絕不用濃縮原汁欺騙消費者。

蘇老闆表示，所有飲料的做法、刨冰材料都是父母自行研究改良，她跟隨父母指導方式一步步學習，雖然經營餐飲業並不輕鬆，但看到消費者喝完自家堅持品質的飲品後，露出滿足的笑容，就是讓她一路走下去的動力。

李姓常客說，店內的水果汁很新鮮，每杯都是水果的原汁原味，加上老闆很親切，是當地人最愛的冰飲店之一。蘇姓常客也說，店內販售的剉冰超消暑，兒時常和同學一起來吃冰喝飲料，充滿著求學過程的回憶，冬天時還販售湯圓、燒仙草，是一年四季都可品嘗甜點的好地方。

地址：新北市中和區廣福路110號

營業時間：中午12點至晚間11點

售價：木瓜牛奶60元

(中國時報)

台中市中區－口感宛如凍飲 電腦… 宜蘭縣宜蘭市－料好實在 喝下肚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。