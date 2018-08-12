侯友宜攜謝立功 反深澳電廠

侯友宜、謝立功首次合體，在基隆海洋廣場為反對深澳電廠造勢。（李怡萱攝）

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中國時報
李怡萱、／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜、基隆市長參選人謝立功首次合體，2人11日一起為反深澳燃煤電廠遊行造勢，謝當場向基隆市長林右昌嗆聲，「你不敢做的謝立功來做，年底我取而代之！」林右昌下午出席老大公廟開龕門儀式則酸說：「鬼門開還辦選舉活動，諸事不順。」

侯友宜、謝立功昨在海洋廣場為反深澳電廠造勢後，繼續前往城隍廟宣讀祈禱文，向城隍爺請命，隨後品嘗孝三路的美食，再轉往廟口奠濟宮拜拜。現場還有議員何淑萍、秦鉦、曾紀嚴、莊榮欽等人，藍營議員幾乎全員到齊，不畏高溫掃街拜票，拚選戰意味濃厚。

不畏民調低 謝稱倒吃甘蔗

謝立功指出，蓋深澳電廠後，北台灣7縣市都會受到傷害，「必須為了人民健康一起努力打拚！」日後若有機會，希望再與國民黨台北市長參選人丁守中合體。對於民調大幅落後林右昌，謝則說，民調雖然是重要的參考指標，但他勤跑基層，市民有許多直接接觸，感覺支持度已經越來越好，直呼「我是倒吃甘蔗」。

侯友宜表示，基隆和新北有共同議題，那就是反對興建深澳燃煤電廠，當歐美國家都宣示不再燒煤、全世界視燃煤違反潮流時，民進黨卻要花1000億、興建一座2025年才啟用的燃煤電廠，不但破壞生態、影響觀光產業，最重要是產生的PM2.5犧牲人民健康，「首當其衝的地區就是基隆」。

侯母雞帶小雞 衝刺選戰

侯友宜上午在新北市參加活動時，也針對內湖擄童及三重衛生所疫苗造假銷毀事件表示，2起事件都應該要去深刻檢討了解原因，然後「該怎麼處理就要怎麼處理」。

林右昌則在參加老大公廟開龕門儀式，聽聞侯友宜、謝立功在海洋廣場合體時表示，在地基隆人的習俗，都不會在鬼月舉辦選舉活動，尤其是開鬼門這天，直言鬼門開造勢會諸事不順，這個月除市政行程，不會有額外選舉活動；謝立功則回應，尊重民間信仰，但也不一定要全部相信。

(中國時報)

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