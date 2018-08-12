竹塹城隍祭 夯枷儀式求消災

2018竹塹中元城隍祭「脫枷消業植福法會」11日下午登場，共吸引近2000人參加。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

2018竹塹中元城隍祭在10日深夜11點（農曆七月初一子時）福門開後正式展開，11日下午則有「脫枷消業植福法會」，今年透過網路行銷加強宣傳，共吸引近2000人參加，昨下午善男信女帶上夯枷消災解厄，隨陰陽司公遶行街道，隊伍綿延數公里場面相當浩大。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢，關了許多鬼魂，虎門關，鬼魂就會被城隍爺看守住不敢隨意亂跑。

背紙枷遊街 求平安

這個俗稱「鬼門」的虎門只有在農曆七月打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味，如此也告訴陽間百姓，鬼月已到。

另外，昨天下午的夯枷儀式，「夯枷」、「脫枷」是信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪，時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，即可在這天由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道。

塗炭於身 求除罪過

信眾們背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

而城隍祭的壓軸活動是25日登場的「城隍威巡，遶境賑孤」，市長林智堅與鄭耕亞也誠摯邀請全國民眾一起「與城隍同行」。

(中國時報)

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