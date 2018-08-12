拒絕三高上身 遠離冠心病

2018年08月12日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

「旺旺中時生活講堂─健康368系列講座」11日在員林市員榮醫院開講，員榮醫院心臟內科主任陳裕峰及家庭醫學科主任黎雨青分別就「認識冠心病」、「三高治療的新觀念」主題進行精闢的講解與分享，出席聆聽的民眾爆滿 ，他們都說這是一堂珍貴的健康教育課，受益匪淺。

分享治療新觀念

員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮體系與旺旺中時有多次合作的經驗，曾共同舉辦弘揚孝道的孝親義演及彰顯志工辛勞的民歌演唱會等活動，雙方都希望透過活動溫暖人心，讓社會充滿愛與感恩。

員榮體系的員榮與員生醫院本著「專業愛心、視病猶親」的核心價值服務病患，在非都會型的社區以及非醫學中心級的醫院，建立優質專業的菁英團隊，許多服務科別的尖端技術更是領先全國；尤其是急重症的緊急醫療，更是搶救鄉親生命的重要守護者。

防患未然拚健康

員榮體系更希望促進鄉親「身、心、靈」的全人健康，醫院「只有人情味、沒有藥水味」，內部還施設有藝療廊道、綠色光廊、健康驛站咖啡屋，並經常舉辦音樂會；讓民眾感受到像家一樣的溫馨，更深入社區宣導健康知識、辦理健康講座，提醒民眾注意健康防範未然。

員榮醫療體系與旺旺中時舉辦的這場健康講座，主講醫師陳裕峰與黎雨青都是醫界的一時之選，兩人透過深入簡出的講解，正確教導民眾控制自己的三高以預防發生冠心病；包括員林市長張錦昆與300多名民眾都聚精會神專心聆聽，享受一場最專業的健康知識饗宴。

(中國時報)