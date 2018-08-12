賴揆輔選黃偉哲 高思博痛批

台南191間宮廟成立黃偉哲後援會，行政院長賴清德（左）到場籲請鄉親挺黃偉哲（右）擔任台南新好市長。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
國民黨台南市長參選人高思博（右）11日到永華宮參拜，他批評賴清德在台南市長任內推動滅香政策。（程炳璋攝）

年底大選倒數3個多月，進入短兵相接時刻，民進黨台南市長參選人黃偉哲11日獲台南191間宮廟組後援會力挺，行政院長賴清德到場「加持」，籲鄉親選出好市長延續市政。國民黨台南市長參選人高思博抨擊「選在鬼門開這天找滅香元凶賴清德，不是請鬼拿藥單是什麼？」多家廟宇則緩頰稱減香非滅香。

宣布台南捷運列前瞻

下屆台南市長選舉高達7人參選，隨著選戰倒數，藍綠對決加溫，高思博有前總統馬英九陪同行腳，高雖被綠營譏淪為配角，但挾著馬英九高人氣，炒熱選情。黃偉哲昨獲賴清德及廟宇加持，賴揆更帶回3條捷運納前瞻二期特別預算及鐵路地下化向北延伸等紅包，承諾當黃偉哲後盾。

在支持者簇擁下，賴清德昨天偕黃偉哲參加台南191間宮廟後援會成立大會，賴清德向在場宮廟致謝，感謝共同成就市政棒子交給黃偉哲。

賴清德致詞提到，民進黨初選時，大家各有支持的人，但初選已結束，黨內也已經推出提名人選，「我們看到偉哲代表競選總部向陳亭妃委員道歉，必須說初選時偉哲不是沒受到委屈，但他願意承擔，這是一個未來市長很重要的特質。」

賴清德表示，將來面對議會、面對社會，各種不同意見，身為一個市長都要承擔，「偉哲為了團結台南、為了台灣贏得最後的勝利，這種謙卑的態度，值得我們肯定。」

廟宇緩頰稱非滅香

高思博抨擊民進黨過去喊滅香，選舉到了又成立宮廟後援會，「邀當初滅香元凶賴清德與會，根本就是請鬼拿藥單！」民進黨此時召開黃偉哲宗教宮廟後援會，是真心保存傳統文化嗎？還是點名看誰效忠民進黨？

對此，黃偉哲競選發言人蔡旺詮表示，政院已澄清「政府絕不會滅香」，會在「適時、適地、適量」原則下，對宗教民俗文化予以最高程度的尊重，確保環保、市民生活和傳統民俗共存共榮。

祀典興濟宮董事長吳漢清等多家廟宇代表說，減香非滅香，這個議題變政治口水，吵下去沒意思。

(中國時報)

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