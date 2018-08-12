美麗灣渡假村退場 求償12億

台東美麗灣渡假村案13年來紛擾不斷， 業者決定提仲裁，不玩了。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東美麗灣渡假村開發案歷經13年紛紛擾擾，業者已經死心，決定退場，並於上個月正式提仲裁向台東縣政府求償12億元，台東縣政府表示，將組最強陣容面對仲裁庭，爭取最有利的結果，讓台東縣政府的損失降到最少。

環評被撤致無法營運

台東杉原海邊美麗灣渡假村，2005年底動工、2007年主體建築完工，不過環保團體陸續提出「建照和執照無效」、「環評無效」訴訟，建照和執照部分，業者勝訴，但高雄最高行政法院在2016年3月底判決「撤銷環評結論」定讞。

美麗灣渡假村協理林弘哲證實，該公司已於日前提出仲裁，並且盤整投資金額已超過新台幣12億元，因此向台東縣政府求償12億元。

「是退場的時候了！」林弘哲說，美麗灣案已經走完所有程序，建照和執照都合法，環評團體提出撤照官司也敗訴定讞，也就是說自始至終，建照和使用執照都沒問題。

然而環團提出環評無效訴訟，2016年3月環評撤銷定讞，林弘哲無奈地說，所有的法律途徑都走完了，還是沒辦法營運，只剩下仲裁這條路。

台東縣長黃健庭去年11月間在台東縣議會縣政報告時即透露業者要退出的訊息，他說，業者看不到盡頭，已經表明死心，要退出了，縣府與美麗灣已經召開過協調委員會，雙方同意爭議事項交付仲裁，業者求償10多億元，這筆錢該從哪裡來是個大問題。

東縣府爭最有利結果

台東副縣長陳金虎表示，日前已接到仲裁通知，縣政府已著手組成最強的仲裁陣容，爭取最有利的結果，希望能讓台東縣政府的損失降到最少，目前無法預測結果如何，而美麗灣建物何去何從，仍前途未卜。

(中國時報)

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