朱立倫替王船點睛 為民求平安

新北市長朱立倫11日參加淡水河祭、路祭薦拔祈福大法會，替龍王船點睛開光。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

8月11日農曆鬼門開，淡水竹林慈玄宮從10日起舉辦3天河祭、路祭薦拔祈福大法會，慰藉歷來不幸命喪淡水河及道路上亡靈們，新北市長朱立倫11日赴法會替龍王船點睛開光，祈求法會結束後送王船（燒王船），一併將疫鬼及不好的東西送走，讓民眾在農曆鬼月間行車及出入平安。

竹林慈玄宮表示，淡水河祭、路祭超渡大法會，緣起清光緒年間中法戰爭，法軍攻打台灣時，造成台灣勇義人士死傷慘重，加上歷年來淡水河因天災、自殺但無主祭祀亡靈眾多，且淡水位處台北通往三芝、石門交通要道，因交通事故往生者眾多，17年前開始年年由佛教團體在淡水河畔辦理超薦祈福法會，超渡亡靈、祈求平安。

淡水河祭、路祭超渡大法會近年來已成淡水地區重要地方文化祭典，包括市長朱立倫及3位副市長分別擔任法會重要儀式主持人，10日法會第一天先由副市長葉惠青代表主持壇城灑淨儀式，11日由朱立倫替龍王船點睛開光，12日上午副市長呂衛青主持替西方船點睛開光，下午再由副市長李四川主持送船焚化儀式。

朱立倫表示，淡水每年都會在鬼月期間舉辦河祭、路祭法會，他跟所有民眾都是以最虔誠的心來參拜，他要代表新北市4百萬市民，向四方神明及「好兄弟」們祈求保佑鄉親平安順事、交通治安狀況良好，各地風調雨順、國泰民安，新北市正在進行的各項建設都能圓滿完工。

(中國時報)

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