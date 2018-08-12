狂五夏祭 藍搶攻青年票

2018年08月12日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國民黨青年部主辦的「狂五夏祭」台中初賽11日在草悟道開賽，彈唱及街舞賽事登場，國民黨台中市黨部主委陳明振、國民黨提名的台中市長參選人盧秀燕及中西區議員參選人陳駿霖與會，為參賽選手加油打氣。盧並與角逐國民黨青年部吉祥物的「虧雞」立牌同台，現場高喊「虧雞加油」、「盧秀燕當選」口號拉抬聲勢。

「年輕真好！」陳明振致詞說，國民黨部舉辦此活動希望年輕人一起來參與，充分享受在音樂及快樂的氣氛中，並期許中區能拿下決賽全勝。

盧秀燕表示，過去幾年選舉，年輕選民給民進黨完全執政的機會；但卻大失所望，並了解到政黨競爭才能達到進步的效果。國民黨會傾聽年輕人的聲音，如果有機會執政一定會對年輕人就學、就業及生活等各方面全力以赴，解決當務之急；希望年輕人給國民黨機會朝此目標努力，絕不會讓年輕人失望。

盧秀燕說，國民黨青年部舉辦吉祥物選拔活動，有人嫌參選的「虧雞」醜，她在臉書發起聲援，呼籲外界不要單看外表，要重視才華及勇氣等特質；「虧雞」是「醜醜美」，她幫「虧雞」拉票，希望相互拉抬雙雙參選成功。

陳駿霖指出，年輕就是要展現自己，他自32歲起擔任里長，今年45歲爭取市議員為地方服務；勉勵選手們趁年輕要表現自己，擠進全國決賽為台中市爭光。

(中國時報)