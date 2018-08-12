二期稻作恐停灌 農民跳腳

2018年08月12日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南5、6月間水情一度嚴峻，一期作抽穗期還出現稻農漏夜搶水情形，所幸後續降雨使水情好轉，二期稻作也依計畫從7月開始分組供灌，農民陸續整地、插秧，但分屬灌區第5、6組的新營、麻豆、新化、嘉義、朴子等雙期作區，卻傳出13日起將停灌1周，造成農民驚慌，擔心缺水危機再現，並向民代陳情，經反映後，嘉南農田水利會將在14日研議是否將間斷供水改期。

台南市議員張世賢接獲農民陳情，表示水利會突然宣布因水庫水門需要修護，13日起要停止供灌，由於第5、6灌區均在整地及插秧期，農民擔心缺水無法耕作，動作快的也開始搶水灌溉。

張世賢得知消息，立即向嘉南農田水利會查證及反應，水利會新營區管理處主任林占山表示，日前調控灌溉用水得宜，一期稻作產量不減反增，現在雖然水庫蓄水量尚稱平穩，但考量水情變化大，因此會有間斷供灌的措施，並非所謂「停灌」。

但有農民質疑，第5、6灌區在7月26日開始供水，農民通常在此時進行整地、插秧，一般供水期會在20到30天，現在突然說停就停，「種田哪有種一半的？」農民們又氣又驚，甚至不排除發動抗爭。

嘉南農田水利會，將在14日召開緊急會議，研議延後間斷供灌事宜，會讓農民有準備時間，原定13日的停灌也會暫緩實施，待討論後再另行公布。

(中國時報)