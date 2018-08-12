基隆海大生 為阿嬤們開畫展

吳罕阿嬤（右二）與3個女兒及媳婦，11日一起出席「阿嬤的人生畫展」。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

1碗麵、1幅畫，串起基隆與鹿野的兩地情緣！台東縣鹿野鄉86歲阿嬤吳罕，年輕時靠賣麵養活6名子女，基隆海洋大學1群大學生無意間得知阿嬤「1碗麵的故事」，又因阿嬤創作的1幅畫吸引住他們的眼球，於是號召國際志工籌辦阿嬤的記憶畫展，11日熱鬧開幕，迎接人生第1場畫展，阿嬤們樂開懷。

「阿嬤的人生畫展」11日在「瑞源社區客家花布燈籠生活文化館」熱鬧開幕，展出鹿野鄉大原地區16位素人阿公、阿嬤的50多幅作品，另外還有老人家憑著記憶彩繪的牆壁，及大原地區古早地圖，其中，年紀最長的吳罕阿嬤，是促成畫展的關鍵人物。

吳罕年輕時，丈夫被火車撞到，龐大醫藥費及撫養6個孩子的重擔全都落在她肩上，除了下田、養豬以外，靠著賣古早味擔仔麵撐起這個家。

基隆海洋大學學生無意間嘗到鄰居，也就是吳阿嬤女兒傳承自母親手藝煮的麵，驚為天人，又得知鄰居牆上1幅樸實的水彩畫也是阿嬤作品，激起他們的興趣，於是由該校旭岡國際藝術團隊翻山越嶺，到阿嬤的故鄉展開踏查。

海洋大學學生楊桑說，原來吳罕阿嬤2年前加入社區「樂齡學習中心」才開始學畫，本來只想幫阿嬤開個展，但他們發現當地人口外流成為「空心村」，更需要在地創生力量，因此號召香港、大陸、紐西蘭越南等20多位國際志工進駐與阿嬤們合作，2個世代在鹿野擦出藝術火花。

(中國時報)

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