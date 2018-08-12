老大公廟開龕門 雞籠中元祭開跑

老大公廟開龕門，基隆市長林右昌、議長宋瑋莉、立委蔡適應、輪值主普的賴姓宗親會及各宗親會代表。（李怡萱攝）

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中國時報
李怡萱／基隆報導

基隆老大公廟11日下午舉行「開龕門」儀式，今年由輪值主普的賴姓宗親會開門，基隆市長林右昌、議長宋瑋莉及立委蔡適應等人都參與儀式，宣告雞籠中元祭正式起跑，現場擠滿上香信眾，也有不少民眾不畏高溫，爭相觀看開龕門儀式。

焚香祝禱、行獻禮結束後，老大公廟禮生將裝有鑰匙與名冊的錦盒交由林右昌、再轉給宗親會主委賴虹寧，由賴從錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。

2人待時辰一到，由林右昌陪同賴虹寧持鑰匙開啟廟內龕門，也代表為期1個月的中元祭正式揭開序幕。

林右昌指出，今年開龕門儀式過程相當順利，「起頭順、一路順」，相信今年的中元祭典期間一定會非常圓滿順利，除先恭喜輪值主普的賴姓宗親會，也祈禱老大公們可以庇佑基隆市民，讓大家都心想事成。

每年的「雞籠中元祭」都吸引台灣各地民眾前往祭拜，信徒、觀光客把小小的廟庭擠得水洩不通，今年還有許多來自歐洲的遊客特地挑選農曆7月到台灣體驗「鬼月」特殊習俗。

開龕門儀式俗稱「開鬼門」，今年輪值主普的賴虹寧，率領各姓氏宗親會與祭，準備大量祭品牲肴，以「啟墓扉」、「放鬼魂」，象徵歡迎「好兄弟」到陽間接受民間供養。

昨開龕門後，中元祭還有一系列祭典科儀，包括14日在清法戰爭園區追思戰死的將士，豎燈篙、主普壇開燈放彩、迎斗燈、放水燈和跳鍾馗等重要習俗活動，將延續到9月10日關龕門為止。

(中國時報)

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