拜會變跨黨合作 謝文進闢謠

無黨籍新竹市長參選人謝文進（左二）本月9日為關心水資源、垃圾等議題。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

無黨籍新竹市長參選人謝文進本月9日為關心水資源、垃圾等議題，拜訪新竹縣長邱鏡淳與議長張鎮榮，會後國民黨縣長參選人楊文科也到場討論，但遭對手指此是跨黨合作傷害到楊文科，謝文進11日特別召開記者會澄清該行程，並籲對手多關心民生議題，不是什麼都是政黨、選舉利益。

謝文進表示，9日拜會新竹縣議會的事，結果遭兩個對手政黨看了新聞報導不是滋味，造成好朋友楊文科的困擾，讓他深覺不安，有必要澄清。

他說，當天行程的原始動機是他決定參選市長後，拜訪新竹縣是希望讓大新竹地區的居民有口好水喝，而改善辦法必須透過縣、市合作才能找對方法解決，他是下屆市長參選人，當然要了解且建立與縣府、議會的溝通平台，而他自己與邱鏡淳及張鎮榮都是老友，因此敲定訪問行程。

之後，張鎮榮認為未來要解決問題的是下任縣長，所以邀請楊文科來加入討論，他們也因此在包括喝好水、垃圾、交通、撥用公有地等議題上交換了很多保貴意見與達成共識。

謝文進指出，這本來就是跨區域跨黨派合作處理的問題，他是無黨籍的，楊文科是國民黨提名的，如果兩人都當選，當然可以跨黨派合作，改善彼此都關心的問題，絕不是為了選舉才來握手作秀的。

單純的關心民生問題，卻被大作文章，他才覺得奇怪，不是所有動作都只是政黨、選舉利益，他籲請其它參選人不要只有一黨之私，希望大家應該多想想怎麼解決民生議題，他個人非常歡迎來討論。

(中國時報)

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