西螺鎮長選戰 藍綠皆分裂

2018年08月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

下屆雲林縣西螺鎮長選舉4人表態參選，藍綠都呈現分裂，民進黨現任鎮長鄭玲惠面臨同黨雲林縣議員蕭澤梧同室操戈，而泛藍也有現任西螺鎮代表會主席鍾任明、前雲林縣議員蔡德福兩人角逐，如何避免被棄保、邊緣化，成為4人選戰策略重點。

蕭澤梧曾任2屆西螺鎮長，為民進黨在溪北地區古鎮要塞奠下穩固的基礎，尤其是在文化推廣部分，更是不遺餘力，西螺延平老街上許捷發茶莊就是他母親家族古厝，免費提供出來做為公共藝文空間，成為螺陽文教基金會長期據點，甚獲文史團體支持。

鄭玲惠原是無黨籍的雲林縣議員，本屆參選鎮長前夕才加入民進黨獲徵召，順利地從蕭澤梧手中接棒，年底將再尋求連任。不料，蕭澤梧卻覺得對鎮務仍有志未伸，放棄可以輕鬆蟬聯的議員回鍋選鎮長，上演鬩牆之戰。

國民黨在西螺鎮長開放參選，黨員鍾任明父親是已故前雲林縣議員鍾任泉，母親謝金治曾任西螺鎮長，他是標準的政二代，2任鎮代1任主席的歷練，讓他快速在地方政壇成長，此次欲更上一層樓，甚受期待。

也是國民黨員的蔡德福離開政壇多年，全心全意投入事業，近幾年來豬價居高不下，他的畜牧場也不斷擴充並周延相關設備。經營事之餘，持續關切地方事務脈動，把西螺鎮長之役當做重返政壇的第一戰。

尋求連任的鄭玲惠有民進黨奧援，蕭澤梧競選總部已成立，參選箭在弦上，必定會遭受民進黨開除黨籍處分，沒有政黨支持，如何不被邊緣化成功搶灘，值得觀察，而鍾任明和蔡德福同樣有避免被棄保的難題，綠藍都陷苦戰。

(中國時報)