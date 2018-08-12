台日書法交流 繼承正統漢字觀念

2018年08月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

日本琦玉縣本庄第一高等學校師生來台參加第二屆塘潮師生展暨第三屆台日國際書法交流展，以舞台劇形式表現2部書法創作，讓書法不再只是白紙黑字揮毫，還能融入歌舞、歷史故事創作，在日本甚至可以辦成像甲子園般的校際比賽，非常特殊。

高橋維周是日本琦玉縣本庄第一高等學校書法老師，他書法寫了50年，任教38年，也是促成台日書法交流盛會推手之一，他說，自己和中國標準草書學會淵源深，因為恩師金澤子卿、瀧澤虛往、天田研石、小林幽齋、金澤清華和我國于右任、劉延濤、李普同書法大師半個多世紀以前就建立友好關係。

台日書法交流展在蘆竹區農會禮堂舉行，桃園市長鄭文燦應邀出席，他說，書法藝術已有數千年的歷史，可以怡情養性、鍛鍊注意力，市府也將在橫山書法公園設置橫山書法藝術館，預計今年可完工，提供典藏、教育、展覽等各式書法交流活動，他也邀請塘潮書會和更多書法藝術團體未來都能到此舉辦展覽。

這次的聯展是高橋維周和塘潮書會、會心書會師生的交流展，高僑說，塘潮會長游玉婷也接受高橋的恩師瀧澤虛往指導。瀧澤虛往始終灌輸高橋，要學漢字書法就要繼承漢字書法真正發源地中國、台灣的正統書法的觀念，還推薦他搭起繼承漢字正統書法交流的橋梁。

(中國時報)