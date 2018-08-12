郵差轉青農 奪嘉縣甜瓜王

2018年08月12日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣府舉辦第8屆甜瓜評鑑競賽，11日成績出爐，來自太保市的青農官宗賢，打敗近百位對手，抱回冠軍寶座。首次獲獎的官宗賢透露，返鄉務農5年來，曾一度不被看好，起初就連母親都反對，如今付出終於有收穫，直說要與媽媽分享喜悅。

原在北部擔任郵差多年的官宗賢，擁有外界所謂的鐵飯碗工作，但因自己是獨子，又不放心母親一人在家，當時受到同村庄的縣議員戴光宗鼓勵與支持，決定返鄉務農重新學起。母親得知後，認為兒子太過衝動，且農民幾乎是靠天吃飯，收入相對不穩定，因此十分不諒解。

為讓母親對他刮目相看，39歲的官宗賢笑說，自己不是在溫室內照料甜瓜，就是在往溫室的路上，幾乎天天往溫室跑，直到天黑才回家，現在越做越有興趣。他指出，自家甜瓜品種為嘉玉，栽種面積約有4分地，均採用液態甲殼素肥料等有機營養劑，除抗蟲害及寒害，增加抵抗力外，也可提升甜瓜色澤與果肉甜度，重點甲殼素是很天然，消費者也能吃得安心。

今年甜瓜評鑑競賽，前3名的6個獎項中，光太保市就拿下4席，是本屆最大贏家。太保市農會總幹事黃麗貞表示，農會近年輔導不少青農返鄉，除邀請專業講師授課，進行田間管理的技術指導外，農友間也會彼此交流經驗，以開放心態「不藏步」，來提升整體農業水準。

(中國時報)