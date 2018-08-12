主恩兒童之家落成 救助無依兒少

2018年08月12日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆主恩兒童之家11日舉辦落成茶會，明年9月中旬將開始安置3至15歲無依弱勢兒少，主恩兒家主任張育菁表示，基隆缺乏專業安置機構，許多小朋友必須前往較遠的大型機構，為讓各地無依兒少能有容身之處，才選在基隆設立兒童之家，9月開放後將可以收容40床、超過百位的無依兒少。

主恩兒家2003年開始投入無依青年照護，院童高達7成來自父母亡故或失功能家庭，這些被忽略、被傷害的孩子，若無即時改變成長環境，和接受良好的教育，極可能陷入學業成績低落、中輟、暴力、幫派、犯罪、失學狀況。

曾在主恩兒家居住7年的院友林作逸表示，當年雙親都遇害身亡，若沒有育幼院的照顧，自己絕對無法順利長大成人，即使已成家立業，還是會定期回去探望育幼院創辦人傅媽媽。

林作逸說，當年因唸書在花蓮住校，寒暑假才能回育幼院，但耶誕節時，傅媽媽竟然親自前往花蓮師專送毛衣及營養品給他，如家人般的溫暖令他感動至今。

基隆市社會處長吳挺鋒表示，基隆沒有專門育幼院，因此非常需要民間機構幫忙，主恩兒家不僅自己找地、籌措經費，還特別請來建築師設計適合青少年活動的空間，相信未來能夠更妥善安置無依兒少。

主恩兒家光是工程費就高達1億5000萬，全部靠院友自籌、海外捐助及教友幫忙，但照護孩子需要的費用仍不足，目前還積欠廠商2450萬元，主恩兒家也已啟動「冠名募款計畫」，希望獲得捐助人認同，共同投入安置。

(中國時報)