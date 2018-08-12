找你的名字 重溫鉛字歷史

2018年08月12日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

「老師，我的名字找不到！」嘉義市政府11日辦百工百業見學活動，帶青年體驗縫紉、活版鉛字印刷的職人工藝，手機世代的8年級生要從數十萬鉛字裡「海撈」自己的名字，每天使用的3個字，怎麼也找不到，向職人師傅求救的呼聲此起彼落。

嘉義市工商發展投資策進會11日舉辦首場「百工見學暨青年領航論壇」，參訪70餘年的嘉義針車行、60多年的豐益印刷廠，針車行第4代負責人吳震泓及游貴瀾夫妻教學員體驗用手一針一線縫製布包拉鏈，印刷廠老闆羅伸茂帶領青年從鉛字盤裡找鉛字。

8年級生是滑世代，電腦及手機取代字典，要從一堵堵牆面般的字盤共約25萬鉛字的字海裡，撈出自己的名字，青年學子著實體驗海裡撈針，頻頻向羅伸茂求助說「老師，找不到我的名字！」，即時救援的羅老闆問「你的名字是…」，場面熱鬧有趣。

嘉義針車行創立於1944年，是嘉義最老的針車行，機器量產快速時尚衣飾，縫紉師傅以修改衣服為主，針車行維修針車的服務案比賣針車的量大，縫紉職人的手藝也式微，男女青年學子跟職人學縫拉鏈，光是穿針引線就考驗眼力和手巧，趣味橫生。

副市長張惠博、工策會總幹事蔡宗穎鼓勵青年透過見學在地的傳統行業、學習職人手藝，認識嘉義的底蘊，進而為轉化為文化創意，為傳產找新活路。

(中國時報)