全國桌球好手 澎湖競技

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中國時報
／澎湖報導

澎湖縣積極推動運動休閒結合觀光活動，11日2018年菊島盃全國桌球錦標賽正式開打，來自全國各地27支隊伍280名桌球好手跨海澎湖競技，以球會友精益求精。

今年澎湖觀光不景氣，澎管處與縣府發揮創意出奇招，規畫一系列主題運動及休閒觀光活動，慢壘、棒球、羽球、桌球、籃球、排球及風浪板等全出動，串聯澎湖觀光全年不打烊。

澎湖桌球運動最風靡，多年來孕育了許多桌球名將，70年代呂寶澎、洪光燦、蔣澎龍、吳志棋，80年代葉致緯、洪麗婷、黃緯翔、蔡書華，現今的黃毓仁青少年國手，打造澎湖桌球神話。

菊島盃全國桌球錦標賽11日上午在澎湖科技大學體育館開打，來自台北、台南、高雄等縣市27支隊伍、280名桌球好手報名參賽，現場熱鬧搶搶滾，創下歷年來人數最多新紀錄。

賽事一連2天精采開打，項目分為社會男子團體組22隊、社會女子團體5隊、長青組15組、社會男子組單打69組、社會女子組單打23組；比賽採冠亞淘汰制，各賽點以5戰3勝制。

澎湖縣長陳光復特地蒞臨開幕式，為所有選手加油打氣，期許以球會友切磋球技，縣府也樂當東道主舉行選手之夜犒賞所有選手，更鼓勵賽事結束後澎湖一遊，徜徉這世界最美麗海灣風光，大啖最肥美生猛海鮮。

(中國時報)

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