大墓公廟法會 摸黑狗LP求好運

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中國時報
許哲瑗／新北報導

摸祂的LP能帶來好運！土城區「擺接義塚大墓公廟」21日舉辦為期3天的中元祭典法會，邀請上萬信徒共襄盛舉，公廟前立有一尊黑狗雕像，據傳摸了黑狗LP就能庇佑發財、婚姻、求子，吸引許多信徒前來朝聖，把黑狗的LP摸到「金光閃閃」。

大墓公行政組長陳良圳表示，完整的普渡儀式相當複雜，一般民眾在家準備供品，稱為「普」，宮廟舉辦誦經儀式，藉以度化孤魂野鬼，則稱之為「渡」，大墓公廟為北部少數遵照傳統「釋教科儀」舉行普渡法會的公廟，已被新北市列為文化資產。

由於大墓公周邊自古以來便有黑狗在此盤繞，一隻死了會再出現另一隻，廟方便將此稱為「黑狗穴」並建了一尊黑狗雕像，據傳只要摸黑狗的LP可庇佑發財、生子、姻緣，吸引許多信徒前來一摸。

大墓公總務組長李錦錩透露，2011年計程車司機謝東憲強姦日本女大生後逃逸，當時案情陷入膠著，土城警方到大墓公廟參拜，隔天謝嫌就在黑狗雕像旁被警方逮捕，靈異之說不脛而走。

李錦錩說，大墓公的中元祭典活動每年由中和、土城、板橋三區輪流主辦，今年由土城區輪值，從放水燈、敬三界、普施、豬公遶境、跳鍾馗、送神到拜謝大墓公，全都遵循清代流傳迄今的釋教科儀舉行，邀請民眾共襄盛舉，一同祈求國運昌隆。

(中國時報)

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