鄧雨賢音樂會 萬芳壓軸獻唱

2018年08月12日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府連續十幾年舉辦鄧雨賢紀念音樂會，今年首度邀請知名歌手萬芳獻唱，彩排時就吸引大批民眾在場外搶先聽歌。音樂會由大新竹管樂團、新竹市立混聲合唱團表演鄧雨賢知名作品，最後由萬芳壓軸獻唱。

鄧雨賢先生被譽為「台灣歌謠之父」，為台灣音樂史上重要作曲家，曾經在芎林生活過一段時間，新竹縣政府便在此闢建了一座鄧雨賢紀念公園，每年夏天舉辦紀念音樂會，至今超過10多年不斷。

今年兩場音樂會分別在鄧雨賢音樂文化公園及縣府文化局演藝廳，首先登場的是11日舉辦的「夏夜‧三線行」，由清大楊佈光教授特別策畫邀請男高音鄭仁榮、蔡永文，女高音林婉雲與新竹市立混聲合唱團以獨唱及合唱方式，詮釋音樂家前輩楊兆禎的創作歌曲。

下半場則邀請知名客家歌手謝宇威演唱碎心花等作品，最後則由名歌手萬芳的望春風、月夜愁壓軸。萬芳此次獻唱帶來較創新的編曲版本，用吉他、小提琴、單簧管等樂器營造豐富的聽覺享受。

縣長邱鏡淳表示，今年兩場鄧雨賢紀念音樂會，第二場將在 8月19日下午2時半在文化局演藝廳舉辦，邀請到旅日歌手翁倩玉、金曲歌王殷正洋等重量級藝人，搭配長榮交響樂團，重新演繹鄧雨賢的經典作品。

(中國時報)