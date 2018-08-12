李進勇跑攤衝選票 張麗善摘玫瑰傳愛

2018年08月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇全縣跑透透，為社區PK賽婆婆媽媽加油，與沿海親子同樂，不忘叮囑就算是老夫老妻也要浪漫一下過情人節。國民黨雲林縣長參選人張麗善和競選搭檔謝淑亞，11日到虎尾自助玫瑰園摘花，12日將到古坑綠色隧道分送，提前祝大家七夕情人節快樂。

李進勇昨天從早到晚行程滿檔，為參與社區營造PK賽的婆婆媽媽、爺爺爸爸們加油打氣，還到麥寮和沿海親子共學本土小麥生態，祝賀好友交趾陶大師蔡顯勇特展，同沾「雲林好事花聲」影像成果之喜，陪伴家庭照顧者喝喘息咖啡，隨著七夕情人節的逼近，不論走到哪裡，都不忘預祝大家七夕情人節快樂，也提醒就算是老夫老妻也可以浪漫一下。

張麗善和謝淑亞親手為有情人採摘花束，張透露兒子就是帶女友來這處玫瑰園約會，她才知道這個好地方，呼籲不管是西洋、東方七夕或日本白色等情人節，如果不知道要帶另一半去哪裡的話，記得雲林有很多像這處玫瑰園一樣浪漫的地方，非常適合情侶同遊。

80歲的花田主人林等昌與妻子陳三枝結髮逾半世紀，一輩子共守著一畝玫瑰花田，浪漫加倍，林等昌把整畦玫瑰花都送給老婆，令張、謝兩人很是羨慕，直說是真愛的典範，12日下午將到古坑綠色隧道給大家愛的抱抱，並分送玫瑰祝福天下有情人終成眷屬。

(中國時報)