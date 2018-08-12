韓搭嗆聲公車 陳推橋頭科園區

行政院長賴清德牽起陳其邁的手，和民眾高呼：「陳其邁當選」。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導
國民黨北市議員參選人羅智強、游淑慧募捐高市長參選人韓國瑜的100輛「嗆聲公車」正式上路，韓等人11日搭公車從果菜市場前往市政府。（劉宥廷攝）

國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧募款捐助高雄市長參選人韓國瑜的100輛「嗆聲公車」正式上路，韓國瑜等人11日從果菜市場搭到四維行政中心，象徵以賣菜郎身分「從市場進市府」；對手陳其邁則有行政院長賴清德站台，共同宣布啟動橋頭科學園區，要讓高雄經濟繁榮。

羅智強、游淑慧南下同行，黨籍議員參選人許崑源、李雅靜、李眉蓁、蔡金晏、邱于軒、鄭東元、蔡武宏等人也來一起嗆聲，搭南台灣客運90號民族幹線公車前往市府站；幾位高齡長輩自掏腰包搭高鐵南下參與，令韓驚喜又感動。

韓國瑜說，羅、游都不是豪門大富大貴，兩人卻願意將募到的第1桶糧食捐給高雄市，贊助100輛嗆聲公車，非常難能可貴；這次競選他不會掛旗幟，也不成立競選總部，只會不停論述，希望喚醒高雄鄉親的熱情，談未來如何讓高雄變成又年輕又有錢，成為全台首富城市。

陳其邁11日則在岡山海中鮮宴會館舉辦「橋頭科學園區到位，高雄招商引資加倍」造勢活動，現場2000多人高呼「凍蒜」，賴清德更南下輔選，宣布陳其邁與高雄立委們爭取的橋頭科學園區正式推動，讓台南捷運延伸至高雄，南高合作、商機加倍。

陳其邁感性的說，高雄是他的家，是他一生用生命守護的地方，他要讓家鄉進步，要讓經濟繁榮，打造一個移居城市，「其邁準備好了！」

(中國時報)

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