為何良法美意卻幹聲四起

2018年08月12日 04:10 中國時報 主筆室

托育新制是賴內閣最新、最重要的政策，但剛剛上路就跌得鼻青臉腫，不僅縣市政府配合步調不一，還有一些縣市出現保母自救會醞釀抵制簽約，托嬰中心業者考慮利潤也紛紛表態抗拒，迫使蔡總統承諾未來將做滾動式檢討。良法美意的政策卻弄到幹聲四起，何以致之？

賴內閣政策需要做滾動式檢討的，何只托育新制一樁？軍人年改的月補償金爭議，儘管當局否認「政策轉彎」，國防部也一路配合背書，然而上路1個月就變更法律解釋，瞬間從立刻停發改為10年緩降，這可是現成的事實。再回溯先前《勞基法》「一例一休」修去又修回、高速公路連續假期收費、同性婚姻立法，以及新任內政部長徐國勇拋出的青年購屋政策，被網友酸成是「青年奴隸套套專案」，才推出就喊卡等，縱有綠營立委巧言辯稱這都「不是轉彎」，但任誰都心知肚明，若不是轉彎，又何來滾動式檢討！

蔡政府自詡比國民黨更能「改革」，但所有的改革，都釀成父子騎驢、兩面得罪的下場。先是政策貿然出手，得罪一批權益受損的民眾；急忙轉彎後，再得罪另一批原本被承諾過的民眾。明明是一心求好，期盼造福民眾，最終換來的是卻是怨聲四起，民調下挫的下場。講直白一些，蔡政府目前的處境，正是馬政府當年執政時同樣的陷阱，錯認為只要政策立意良善，民眾必然就會感念相挺。

最近社群媒體瘋傳「卡管」風暴主角管中閔，在TED×Taipei全球論壇以〈為什麼民眾反對政府的每個政策？〉為題發表的演說，就是針對近年政府決策困局做出的反省。他曾在馬政府時期擔任過經建會與國發會主委，親歷多項重大政策遭重大挫敗，在卸下公職後不久，應邀以內閣官員經驗反思其任內推動的多項政策，何以都受到大批民眾的抗爭。他因此思索為什麼官員自認已經盡力，人民卻不領情？他認為或許關鍵在於如何接受新觀念，把更多的民意納入政策制定圈內，而非傳統由上而下的威權決策模式。

管中閔在擔任閣員時期，親歷核四完工運轉、國光石化、服貿協議，及他力推的自由貿易示範區等重大政策，先後遭到挫敗，他的反思或許真的值得參照。只不過，蔡政府與馬政府不同的地方在於，馬政府在遭到民眾反對後，多半選擇暫時擱置；蔡政府則是即便遭到民眾反對，依舊選擇強推，結果是一個「無為」一個「盲動」，「無為」的結果最起碼是維持現狀，「盲動」結果卻是先造成傷害，然後又為了彌補傷害，再釀成更大的傷害。

以托育新制為例，這原本是為因應少子化，外加雙薪家庭的大趨勢下，所推出的惠民政策，基本上算福利政策的一環，政府為此每年還要編鉅額預算支應，但為何此政策才剛上路，就瞬間引發那麼多的反彈？為何各縣市的諮詢電話會被打爆？為何若干縣市不願意配合？為何私營托兒業者認為新制是在斷他們的生路？為何許多之前花錢又花時間上托育課程的阿公、阿嬤會抗議？

這一連串的問題，不禁讓人想到管中閔的反思，這個托育新制在正式上路前，究竟有沒有將民眾納入到政策制定的圈圈裡面？政策規畫者有特別針對現行的托育狀況做過調研嗎？私托業者有被廣泛的徵詢過嗎？各縣市托育實況的落差有做過詳細比對嗎？未來的財政規畫都沒有問題嗎？新制上路前有做過溝通宣導嗎？如果以上的答案，都是否定的，或是還有待加強，那麼托育新制會掀起那麼大的爭議，也就不令人意外了。

到現在為止，不論藍綠那一個黨執政，都沒改變傳統由上而下的威權執政模式。諸多政策的初衷都是立意良善，實際規畫時卻不從草根出發，只是找來一堆專家學者閉門造車，然後草率的辦幾場公聽會，就倉促上路了，等到反彈四起，才知道這有問題、那有漏洞，但傷害已經造成，結果明明是要討好民眾的政策，民眾卻都不領情。

到達地獄之路，往往是一連串善意所促成的。從髮夾彎到一連串兩面不討好的政策爆衝，蔡政府與賴內閣需要做的功課，恐怕還有很多。

(中國時報)