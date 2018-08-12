段宜康吞不吞

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中國時報
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民進黨不分區立委段宜康在2014年選舉期間，指控對手林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，詐領補助款540萬。段宜康當時嗆聲，此案若是不實，他願意吞3顆曲棍球。林滄敏隨後提告，日前最高法院判決段宜康敗訴定讞，外界好奇：段宜康何時要吞曲棍球？

正所謂態度決定高度，政治人物如何誠實面對檢驗？當司法判決段宜康敗訴，段的第一時間反應不是自我檢討，而是反譏司法判決，「我得賠100萬給這種人，鬼門開了有報應吧」，如此刻薄的發言，不僅忘了公眾人物應有的表率，一絲檢討反省也沒有，這才是最令人不齒的。

就如同花蓮市長補選，當時民進黨提名的候選人敗選，段宜康不願反省選戰策略是否錯誤，竟拋下一句「我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」！用一句鄙視選民來掩飾敗選責任，難道就是民進黨所謂的「謙卑、謙卑、再謙卑」？

此刻，段宜康又面臨一次抉擇：吞不吞曲棍球？有網友深知吞曲棍球有困難，甚至要送醫急救，紛紛KUSO提出曲棍球炒飯折衷方案；但若不吞，段宜康如何自圓其說？

政治人物滿口大話卻無法兌現，屢見不鮮。謝長廷2008年參選總統時，放話若失敗就退出政壇；2010年蘇貞昌在保安宮前發誓，不會再選第3次台北縣長，結果兩人都無法信守承諾，做了最壞的示範。

段宜康此刻尷尬處境，足以驗證古諺語：早知如此，何必當初？政治人物圖一時短暫政治利益，不僅犧牲掉個人長期誠信，更會損及政黨價值。

奉勸蔡英文主席管好黨內這群野狼，千萬要重然諾，不要比王世堅還不如。沒錯！即使政壇風評欠佳的王世堅，人家都能兌現跳海的諾言，面對跳海的王世堅，段宜康作何感想？這曲棍球，該吞還是不吞？

(中國時報)

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