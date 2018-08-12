2018年08月12日 04:10 中國時報 胡勇

金廈引水願景歷經23年終於成為現實，兩岸從此共飲一江水，這本來是一件惠及全體金門民眾的大好事。然而，從陸委會到部分民進黨立委卻無視對岸的同胞親情，甚至千方百計將大陸善意的惠台舉措降格為斤斤計較的商業行為。更有甚者，在大陸加速落實台胞同等待遇之際，居然還有民進黨立委為台灣歧視陸配的政策辯護。如此鮮明的反差，在令人唏噓的同時，也預示著民進黨遲早喪盡人心。

陸委會在行禮如儀祝福兩岸通水後，突然話鋒一轉，指出金門引水由台灣買單，不是對岸免費贈送。正是當局編列了13.5億元經費完成相關工程，才有今日的兩岸通水。陸委會還強調，日後每噸9.86元的買水費用，仍由台方負擔，進而指責陸方將雙方購水的商業行為列為惠台措施，明顯將民生議題政治化，企圖製造台灣內部矛盾云云。民進黨立委王定宇還在政論節目中給觀眾算了一筆帳：大陸對金門的供水價格是每頓9.86元，而台灣本島的自來水售價是每頓9.2元。結論就是金廈引水根本談不上惠台。

金門引水的確不是大陸免費贈送，但也不是普通的商業行為，而是實實在在的惠台工程。如果是純粹的商業考量，大陸完全可以選擇不做這筆買賣，或者對金門漫天要價，但事實卻不是如此。用大陸國台辦主任劉結一的話說，金門縣飽受缺水之苦，民眾生活不便，經濟發展受限，大陸一直牽掛在心，福建省人民更是感同身受，在興修晉江水利時就預留了分享給金門鄉親的水源。福建向金門供水工程順利實施，為金門民生需求、建設發展解燃眉之急、免後顧之憂。

據報導，台灣當局的13.5億元投入只是整個工程預算的一部分。全長27.62公里的引水管線，位於大陸的10公里陸管全由大陸出資，加上加壓站等總工程經費約19億元。更重要的是，自泉州引水每噸的成本大約45.5元，但根據協定供給金門的水費5年內每噸不到10元，實在優惠到不行。如果沒有大陸的供水，金門若採取海水淡化，每噸成本超過70元。若是由台灣本島引水，每噸成本更高達300元。「兩岸一家親」顯然不是表面功夫。

令大陸甚至感到悲哀的是，這廂加快落實「惠台31條」，各地方還不斷加碼推出乾貨滿滿的惠台新舉措，那廂卻對「兩岸一家親」無動於衷，不但沒有「惠陸」措施，反而對大陸民眾百般刁難和歧視。陸配長期遭受的不公正待遇就是一個突出的問題。陸配並沒有要求和台灣人同等待遇，只是請求比照外配，但就是這麼一個合理的訴求至今也沒有得到滿足。民進黨立委蔡易餘還理直氣壯地宣稱，台灣給陸配差別待遇「剛剛好而已」。按照蔡立委的邏輯，民進黨政府放縱「去中國化」，與形形色色的台獨曖昧不清，豈不是台灣人在大陸都要「連坐」了？

到底是親情惠台，還是商業算計，抑或統戰陰謀，台灣民眾心裡有桿秤。「人在做，天在看」，台灣自己不惠陸，還處心積慮抹黑大陸的惠台舉措，甚至以自殘的方式報復對岸，終將付出民心喪盡的代價。

(中國時報)